台中東勢獨角仙生態公園 百隻甲蟲入住添亮點

台中市東勢區獨角仙生態公園日前落成啟用，台中市客家事務委員會募集100隻獨角仙移居公園復育，期望打造兼具「環境教育」與「母語傳承」功能的特色生態公園。

台中市客家事務委員會今天發布新聞稿，台中市客委會主委江俊龍表示，台中市客委會安排100隻獨角仙成蟲進駐園區，搭配入口客語立牌及園內獨角仙生長史介紹，讓民眾認識這群將在山城安居的甲蟲，也透過自然生態認識客家語言文化。

江俊龍指出，獨角仙在客語中有許多極具地方特色的名稱，如「豬屎糞蛄」、「雞油蛄」、「單角蛄」及「鹿角龜」。其中「豬屎糞蛄」源自幼蟲生長於腐植土與有機質堆中的習性；「雞油蛄」則因成蟲特別喜食光蠟樹（客語俗稱「白雞油」）汁液而得名；「單角蛄」與「鹿角龜」則描繪雄性獨角仙頭部巨大分叉犄角的外型。

台中市客委會表示，此次募集的獨角仙，將在東勢林場專業顧問指導下，分批移入公園復育區，希望透過專業生態營造與後續管理，讓獨角仙能在山城繁衍生息，提供市民近距離觀察甲蟲完整生命週期的戶外教室。