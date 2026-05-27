快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

影／3縣市集結反名間焚化爐 手持「尖叫雞」助陣籲「毋通害厝邊」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影

南投名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推環評，違反行政程序；今除名間、集集、竹山等地鄉親，彰化二水、雲林林內也跨縣市聲援，籲縣府停止興建「毋通害厝邊」。

環保局長李易書表示，經向水利署確認，焚化爐聯外既有道路為水防道路，該署認為環評通過再討論聯外道路問題，因此待環評範疇界定會議結束，並完成二階環評程序後，縣府會再向水利署申請取得同意後，再進行聯外道路拓寬工程。

縣府今召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議第6次延會，名間鄉長陳翰立、集集前鎮長陳紀衡、彰化二水鄉代會主席羅森澤、二水前鄉長許敏適及雲林縣議員張維崢等也率鄉親聲援反焚化爐興建，現場人手一隻「尖叫雞」並猛按表達抗議。

集集前鎮長陳紀衡、竹山鎮民莊士德表示，集集、水里、竹山等既有空汙壓力已相當嚴重，更因盆地地形，汙染物不易擴散，竹山每年臭氧超標日數高達177天，要是名間蓋焚化爐一定會影響到周邊鄉鎮，地方無法承受焚化爐帶來額外風險。

雲林縣議員張維崢、二水鄉代會主席羅森澤等說，焚化爐汙染不僅影響名間，更牽動周邊鄉鎮，除了空汙，土壤與水質若受重金屬汙染，農產品恐被貼上「源頭有毒」標籤，農業及農民將受害，呼籲南投縣府「毋通害厝邊」停止興建焚化爐。

自救會會長釋致中質疑，焚化爐聯外道路用途的水防道路，已遭經濟部水利署第四河川分署暫緩辦理相關申請，道路條件存有重大爭議，縣府仍執意強推環評程序，無視外界質疑，令人無法接受，呼籲環保局依法行政，不要先射箭後畫靶。

名間鄉長陳翰立強調，地方立場一致就是堅決反對焚化爐設置於名間鄉，痛批範疇界定會議卻不針對替代方案、替代場址等進行實質討論，根本已預設開發立場，呼籲與會學者拿出專業良知，不應讓環評程序淪為替特定場址背書的形式工具。

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

焚化爐 名間 環評

延伸閱讀

南科四期沙崙園區明環評 環團：台南用電量將大增7成

北竿中山國中遷校工程落後超過20% 縣府將解約

一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

彰化員林火車站打通道路瓶頸 民權街拓寬動土

相關新聞

忍受19年噪音！霧峰居民抗議「華利鋼鐵」 業者宣布：8月撤廠

台中市霧峰區「華利鋼鐵」工廠涉未辦理工廠登記從事鋼筋加工，遭當地王姓居民等抗議19年，昨再赴市府抗議，台中市經發局裁罰12次、共177萬元。羅姓董事長今宣布，6月1日將停止鋼筋加工產線，廠區預計在8月搬至台南鹽水及台中外埔。

影／台中大坑9-1步道封閉整修 民眾私自硬闖還嗆山友「關你屁事」

台中知名大坑步道9-1號步道目前正進行木棧道整修工程，市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象，不少民眾貪圖方便，竟然私自將封閉柵欄推開、強行闖入；有熱心山友上前勸阻時，竟被囂張反嗆「關你屁事！」影片被PO上網後引爆全民公憤，台中市觀光旅遊局今日強調，擅闖者將依自治條例，最高可開罰新台幣6000元罰鍰。

影／3縣市集結反名間焚化爐 手持「尖叫雞」助陣籲「毋通害厝邊」

南投名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推環評，違反行政程序；今除名間、集集、竹山等地鄉親，彰化二水、雲林林內也跨縣市聲援，籲縣府停止興建「毋通害厝邊」。

「尋味臺中胃你導航」上線 臺中工策會推三大美食地圖

推廣臺中在地庶民美食文化，打造兼具觀光、消費與數位便利的美食探索體驗，臺中市工商發展投資策進會今(27)日於臺中市政府惠中樓一樓中庭，舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。

竹科用水無虞！寶山寶二水庫滿庫 台中新竹水情亮綠燈

經濟部旱災水利署災害緊急應變小組日前召開第5次工作會議，5月迄今梅雨持續挹注，加上各供水及用水單位通力合作，加強節水調度及引水蓄存，新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上，依氣象預報，5月29至31日有鋒面降雨機會，6月上旬至中旬環境為有利梅雨降雨，經綜合評估近期水情變化，決定自5月26日起新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

台中愛麗絲飯店無預警停業無法入住 消保官：速提消費申訴

台中市愛麗絲國際大飯店遭民眾爆料，訂了房間且支付訂金之後，無預警接到飯店通知，因經營困難停業，取消入住。消保官指出，目前尚無人提出消費申訴，建議受害消費者盡速提出，可依照付款方式採取信用卡爭議款、聲請調解或支付命令方式求償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。