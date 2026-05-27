影／3縣市集結反名間焚化爐 手持「尖叫雞」助陣籲「毋通害厝邊」

南投名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推環評，違反行政程序；今除名間、集集、竹山等地鄉親，彰化二水、雲林林內也跨縣市聲援，籲縣府停止興建「毋通害厝邊」。

環保局長李易書表示，經向水利署確認，焚化爐聯外既有道路為水防道路，該署認為環評通過再討論聯外道路問題，因此待環評範疇界定會議結束，並完成二階環評程序後，縣府會再向水利署申請取得同意後，再進行聯外道路拓寬工程。

縣府今召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議第6次延會，名間鄉長陳翰立、集集前鎮長陳紀衡、彰化二水鄉代會主席羅森澤、二水前鄉長許敏適及雲林縣議員張維崢等也率鄉親聲援反焚化爐興建，現場人手一隻「尖叫雞」並猛按表達抗議。

集集前鎮長陳紀衡、竹山鎮民莊士德表示，集集、水里、竹山等既有空汙壓力已相當嚴重，更因盆地地形，汙染物不易擴散，竹山每年臭氧超標日數高達177天，要是名間蓋焚化爐一定會影響到周邊鄉鎮，地方無法承受焚化爐帶來額外風險。

雲林縣議員張維崢、二水鄉代會主席羅森澤等說，焚化爐汙染不僅影響名間，更牽動周邊鄉鎮，除了空汙，土壤與水質若受重金屬汙染，農產品恐被貼上「源頭有毒」標籤，農業及農民將受害，呼籲南投縣府「毋通害厝邊」停止興建焚化爐。

自救會會長釋致中質疑，焚化爐聯外道路用途的水防道路，已遭經濟部水利署第四河川分署暫緩辦理相關申請，道路條件存有重大爭議，縣府仍執意強推環評程序，無視外界質疑，令人無法接受，呼籲環保局依法行政，不要先射箭後畫靶。

名間鄉長陳翰立強調，地方立場一致就是堅決反對焚化爐設置於名間鄉，痛批範疇界定會議卻不針對替代方案、替代場址等進行實質討論，根本已預設開發立場，呼籲與會學者拿出專業良知，不應讓環評程序淪為替特定場址背書的形式工具。

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推開發。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐興建案27日續開二階環評範疇界定會議，抗議民眾人手一隻「尖叫雞」猛按干擾會議進行，呼籲縣府停止興建。記者賴香珊／攝影