快訊

站上44K！台積電走揚30元推升台股收漲731點 股后穎崴漲停邁向萬元股

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

聽新聞
0:00 / 0:00

「尋味臺中胃你導航」上線 臺中工策會推三大美食地圖

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
臺中市工策會27日舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。記者宋健生/攝影
臺中市工策會27日舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。記者宋健生/攝影

推廣臺中在地庶民美食文化，打造兼具觀光、消費與數位便利的美食探索體驗，臺中市工商發展投資策進會今(27)日於臺中市政府惠中樓一樓中庭，舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。

工策會總幹事陳學聖宣布，正式推出「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」及「宵夜地圖」三大主題互動地圖，透過數位導覽與主題式探索，串聯臺中庶民美食文化與城市觀光，邀請市民及旅客深入街角巷弄，品味最道地的臺中味。

陳學聖表示，臺中擁有豐富且多元的美食文化，從深夜人氣宵夜、傳統炒麵到特色冰品甜點，不僅展現城市飲食特色，也承載著在地人的生活記憶與情感。

為協助民眾快速找到具代表性的在地店家，臺中市工策會透過數位工具整合商圈、店家與消費者，推出互動式美食地圖，盼能進一步帶動地方觀光與消費動能，打造兼具便利性與人情味的美食探索平臺。

陳學聖指出，臺中長期孕育出眾多特色美食與文創品牌，其中不少更是深具實力的地方「隱形冠軍」。然而，部分店家因規模較小、行銷資源有限，難以有效提升品牌能見度。隨著消費型態快速轉變，餐飲業與零售業等實體店家也面臨轉型挑戰。

為活絡民生經濟、吸引人潮回流實體商圈，工策會特別規劃以在地美食為主題，結合創新行銷活動、議題操作及數位互動模式，串聯全市庶民經濟能量，並整合優質店家資訊，提供外縣市旅客及在地市民更便利的搜尋管道，進一步提升臺中美食品牌形象與全國能見度。

本次活動以「街邊的美味，臺中的人情味」為主軸，特別將市府中庭打造為沉浸式臺式小吃場景。現場擺設白鐵桌、紅色塑膠椅及傳統小吃攤車，重現臺中街頭最熟悉的庶民飲食風景，讓與會貴賓與媒體彷彿置身熱鬧小吃街，感受濃厚的在地氛圍與城市記憶。

活動現場也特別準備地圖內推薦店家的特色料理供來賓品嚐，包含經典炒麵、人氣宵夜與特色甜品等代表性美食，並以「畫單點餐」形式呈現，重現臺灣街頭小吃文化的親切感與互動性，讓與會者從視覺、味覺到情感層面，全方位感受臺中庶民美食魅力。

工策會指出，此次推出的三大主題地圖，包含「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」與「宵夜地圖」，每款地圖皆精選超過50家臺中特色店家，涵蓋在地人氣名店、巷弄老店、深夜排隊美食及特色隱藏版小吃，讓民眾不論白天、午後或深夜時段，都能透過手機快速找到最符合當下心情的臺中美味，打造專屬於自己的城市美食路線。

民眾只要加入工策會官方LINE好友，即可透過手機即時查詢店家資訊、推薦品項與地理位置，享受更便利的數位美食導覽服務。

工策會表示，未來將持續整合更多主題美食、特色商圈及優質店家內容，逐步打造屬於臺中的數位美食生活圈，讓美食不只是味蕾享受，更成為認識城市文化的重要入口。

未來也將陸續推出更多特色主題內容，帶領大家持續探索臺中的街角美味與城市故事，一起「尋味臺中，胃你導航」。

工策會此次推出三大主題地圖，包含冰品甜品地圖、炒麵地圖與宵夜地圖。記者宋健生/攝影
工策會此次推出三大主題地圖，包含冰品甜品地圖、炒麵地圖與宵夜地圖。記者宋健生/攝影

陳學聖 臺中

延伸閱讀

營養三明治、泡泡冰、滷肉飯誰第一？基隆廟口夜市10大小吃排行

不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

暑假放下3C好好玩 新北育樂營千場活動即起報名

台南遠東香格里拉雙住房專案 入住送樂園+熱門景點門票

相關新聞

影／3縣市集結反名間焚化爐 手持「尖叫雞」助陣籲「毋通害厝邊」

南投名間焚化爐興建案今續開二階環評範疇界定會議，地方抗爭行動持續，質疑焚化爐聯外道路不合法，縣府仍強推環評，違反行政程序；今除名間、集集、竹山等地鄉親，彰化二水、雲林林內也跨縣市聲援，籲縣府停止興建「毋通害厝邊」。

「尋味臺中胃你導航」上線 臺中工策會推三大美食地圖

推廣臺中在地庶民美食文化，打造兼具觀光、消費與數位便利的美食探索體驗，臺中市工商發展投資策進會今(27)日於臺中市政府惠中樓一樓中庭，舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。

竹科用水無虞！寶山寶二水庫滿庫 台中新竹水情亮綠燈

經濟部旱災水利署災害緊急應變小組日前召開第5次工作會議，5月迄今梅雨持續挹注，加上各供水及用水單位通力合作，加強節水調度及引水蓄存，新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上，依氣象預報，5月29至31日有鋒面降雨機會，6月上旬至中旬環境為有利梅雨降雨，經綜合評估近期水情變化，決定自5月26日起新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

台中愛麗絲飯店無預警停業無法入住 消保官：速提消費申訴

台中市愛麗絲國際大飯店遭民眾爆料，訂了房間且支付訂金之後，無預警接到飯店通知，因經營困難停業，取消入住。消保官指出，目前尚無人提出消費申訴，建議受害消費者盡速提出，可依照付款方式採取信用卡爭議款、聲請調解或支付命令方式求償。

LINE Pay Money乘車碼正式回歸 中捷多元支付搭乘更便利

台中捷運綠線持續擴展多元支付服務，LINE Pay Money乘車碼服務今天起正式回歸，旅客可透過手機輕鬆於無障礙閘門掃碼進出站，提升搭乘便利性。

改善文武廟年梯路段 環日月潭自行車道打通斷點

日月潭環潭自行車道曾獲選為「全球十大最美自行車道」，但在文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯形成斷點，甚至須牽行，成車道最大痛點；日管處斥資兩千萬元全面改善優化，上月竣工且確認安全無虞，昨開放使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。