「尋味臺中胃你導航」上線 臺中工策會推三大美食地圖

推廣臺中在地庶民美食文化，打造兼具觀光、消費與數位便利的美食探索體驗，臺中市工商發展投資策進會今(27)日於臺中市政府惠中樓一樓中庭，舉辦「尋味臺中，胃你導航」在地特色美食地圖發表會。

工策會總幹事陳學聖宣布，正式推出「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」及「宵夜地圖」三大主題互動地圖，透過數位導覽與主題式探索，串聯臺中庶民美食文化與城市觀光，邀請市民及旅客深入街角巷弄，品味最道地的臺中味。

陳學聖表示，臺中擁有豐富且多元的美食文化，從深夜人氣宵夜、傳統炒麵到特色冰品甜點，不僅展現城市飲食特色，也承載著在地人的生活記憶與情感。

為協助民眾快速找到具代表性的在地店家，臺中市工策會透過數位工具整合商圈、店家與消費者，推出互動式美食地圖，盼能進一步帶動地方觀光與消費動能，打造兼具便利性與人情味的美食探索平臺。

陳學聖指出，臺中長期孕育出眾多特色美食與文創品牌，其中不少更是深具實力的地方「隱形冠軍」。然而，部分店家因規模較小、行銷資源有限，難以有效提升品牌能見度。隨著消費型態快速轉變，餐飲業與零售業等實體店家也面臨轉型挑戰。

為活絡民生經濟、吸引人潮回流實體商圈，工策會特別規劃以在地美食為主題，結合創新行銷活動、議題操作及數位互動模式，串聯全市庶民經濟能量，並整合優質店家資訊，提供外縣市旅客及在地市民更便利的搜尋管道，進一步提升臺中美食品牌形象與全國能見度。

本次活動以「街邊的美味，臺中的人情味」為主軸，特別將市府中庭打造為沉浸式臺式小吃場景。現場擺設白鐵桌、紅色塑膠椅及傳統小吃攤車，重現臺中街頭最熟悉的庶民飲食風景，讓與會貴賓與媒體彷彿置身熱鬧小吃街，感受濃厚的在地氛圍與城市記憶。

活動現場也特別準備地圖內推薦店家的特色料理供來賓品嚐，包含經典炒麵、人氣宵夜與特色甜品等代表性美食，並以「畫單點餐」形式呈現，重現臺灣街頭小吃文化的親切感與互動性，讓與會者從視覺、味覺到情感層面，全方位感受臺中庶民美食魅力。

工策會指出，此次推出的三大主題地圖，包含「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」與「宵夜地圖」，每款地圖皆精選超過50家臺中特色店家，涵蓋在地人氣名店、巷弄老店、深夜排隊美食及特色隱藏版小吃，讓民眾不論白天、午後或深夜時段，都能透過手機快速找到最符合當下心情的臺中美味，打造專屬於自己的城市美食路線。

民眾只要加入工策會官方LINE好友，即可透過手機即時查詢店家資訊、推薦品項與地理位置，享受更便利的數位美食導覽服務。

工策會表示，未來將持續整合更多主題美食、特色商圈及優質店家內容，逐步打造屬於臺中的數位美食生活圈，讓美食不只是味蕾享受，更成為認識城市文化的重要入口。

未來也將陸續推出更多特色主題內容，帶領大家持續探索臺中的街角美味與城市故事，一起「尋味臺中，胃你導航」。