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竹科用水無虞！寶山寶二水庫滿庫 台中新竹水情亮綠燈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為寶二水庫。聯合報系資料照 張睿傑
圖為寶二水庫。聯合報系資料照 張睿傑

經濟部旱災水利署災害緊急應變小組日前召開第5次工作會議，5月迄今梅雨持續挹注，加上各供水及用水單位通力合作，加強節水調度及引水蓄存，新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上，依氣象預報，5月29至31日有鋒面降雨機會，6月上旬至中旬環境為有利梅雨降雨，經綜合評估近期水情變化，決定自5月26日起新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

水利署表示，5月迄今降雨已挹注全台水庫蓄水，其中桃園石門水庫14,004萬噸(68%)、新竹寶山及寶二水庫3,889萬噸(100%)、苗栗永和山水庫2,659萬噸(89%)、台中鯉魚潭水庫7,102萬噸(61%)及德基水庫16,891萬噸(93%)，中部以北地區水情已有改善。

至於南部地區近期降雨相對稍少，為維持民生公共及農業一期稻作最後抽穗用水需求，已持續加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施，預計可於5月底順利完成嘉南灌區一期稻作供灌。

水利署說明，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率達滿庫，臺中地區鯉魚潭水庫及德基水庫蓄水率回升6成及9成以上，經評估整體水情已改善，自5月26日起新竹及台中地區水情燈號恢復正常。依最新氣象預估，5月29至31日受鋒面及午後對流影響，台灣各地有降雨機會；6月上旬至中旬前半受鋒面及西南季風影響，持續有較明顯降雨訊號；6月中旬後半至下旬臺灣南方水氣仍偏多，水利署將持續密切監控6月上旬南部地區南化、曾文及烏山頭水庫集水區降雨實際降雨情形，於水情會議滾動檢討各項節水調度措施，並與農業部共同研商嘉南灌區二期稻作供灌策略。

此外，科學園區及產業園區自主節水目標，嘉義及臺南地區維持節水目標5%，共同節省水庫出水量；其餘地區，則由廠商自主管理節水措施。

水利署強調，將持續掌握降雨時機，與農業部合作落實節水灌溉，及加強引水回升水庫蓄水，審慎應對汛期可能強降雨影響，適時啟動供水應變機制，維持各地供水穩定。

寶二水庫 水庫 新竹

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