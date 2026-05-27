台中愛麗絲飯店無預警停業無法入住 消保官：速提消費申訴

台中市愛麗絲國際大飯店遭民眾爆料，訂了房間且支付訂金之後，無預警接到飯店通知，因經營困難停業，取消入住。消保官指出，目前尚無人提出消費申訴，建議受害消費者盡速提出，可依照付款方式採取信用卡爭議款、聲請調解或支付命令方式求償。

民眾控訴，今年3月中透過業務向愛麗絲大飯店訂房40間、支付訂金3.3萬元，預計5月23日入住，但5月12日最後確認房間數的時候，業務告知已經離職且飯店經營困難；飯店5月18日打電話通知民眾，已被台電斷電，無法辦理入住。

市府觀旅局25日會同相關單位聯合稽查，發現愛麗絲飯店確實沒有營業。法制局指出，消費者若有預訂住宿或餐宴，業者沒辦法履約，消費者可以向業者請求退還訂金，甚至損害賠償；今年行政院消費申訴系統中，尚未受理愛麗絲大飯店的申訴案件。

消保官表示，消費者可以依照付款方式採取不同的求償，若是用信用卡消費，可以向信用卡發卡銀行申請「爭議款要求足額退款」，但爭議款有申請期限，以VISA MASTER為例，需在刷卡日起540個日曆天且業者未提供服務的120個日曆天內申請。

消保官補充，如果是用現金或匯款方式支付，消費者僅能向業者主張退款，必須透過民事訴訟，比如聲請支付命令或提起小額訴訟，才能爭取自身權益；消費者若有任何疑問，可撥打消費者服務專線1950詢問。