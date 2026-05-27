LINE Pay Money乘車碼正式回歸 中捷多元支付搭乘更便利

台中捷運綠線持續擴展多元支付服務，LINE Pay Money乘車碼服務今天起正式回歸，旅客可透過手機輕鬆於無障礙閘門掃碼進出站，提升搭乘便利性。

因配合LINE Pay支付服務架構調整，中捷公司自去年12月3日起暫停LINE Pay乘車碼服務，進行系統優化及功能調整作業。中捷持續與相關業者密切合作，完成系統介接、功能驗證及測試等作業，在確認交易安全性與系統穩定性後，正式提供乘車碼服務，讓旅客於通勤及外出時，有更多元且便利的支付選擇。

中捷公司指出，旅客完成LINE Pay Money註冊及銀行帳號連結後，開啟APP頁面並點選「乘車碼」，在無障礙閘門掃描感應，即可完成車資付款。

此外，台中捷運綠線目前提供多項多元支付工具，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay及TWQR均可掃碼搭車，同時支援信用卡支付，旅客可依使用習慣選擇合適的支付方式，提升進出站效率。

中捷公司表示，近年旅客使用電子支付與行動支付搭乘捷運的比例持續增加，顯示民眾對智慧化乘車服務接受度逐步提升，未來將持續觀察旅運需求與智慧交通發展趨勢，擴充多元支付應用服務。