聽新聞
0:00 / 0:00

員林火車站前 道路拓寬解壅塞

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市火車站前民權街北段拓寬工程，由彰化縣長王惠美(左3)、員林市代理市長賴致富(右2 )等人主持動土典禮，並視察現況。記者林宛諭／攝影
員林市火車站前民權街北段拓寬工程，由彰化縣長王惠美(左3)、員林市代理市長賴致富(右2 )等人主持動土典禮，並視察現況。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林火車站前交通瓶頸可望改善。員林市公所昨舉行民權街北段拓寬開闢工程動土典禮，將原本約六公尺路幅拓寬至十一公尺，預計今年十月完工，可有效紓解車站周邊壅塞，優化整體交通動線。

彰化縣長王惠美表示，員林為南彰化核心城市，自二○一四年鐵路高架化後，員林車站成為中台灣首座啟用的示範案例，帶動地方發展。此次辦理民權街（員林車站前至中山路二段）拓寬工程，全長約二百五十五公尺，除打通長期以來的交通瓶頸，也將提升行車安全與通行效率，進一步串聯市區路網。

在經費方面，王惠美指出，原核定總經費逾二億元，其中用地費高達一億八千多萬元。經都市計畫變更後，台鐵公司無償提供市值近一億九千萬元土地，大幅減輕地方財政負擔，成為工程得以順利推動的重要關鍵。

員林市代理市長賴致富說明，本案總工程費與用地費合計約二千六百零四萬元，由國土署補助一千七百零一萬元、縣府補助六百九十九萬元、公所自籌二百零三萬元，實際施工工期約九十天（不含前置作業），期程明確、進度可控。

工程推動同時，也配合周邊空間整體調整，包括拆除原鐵路警察局員林派出所，警力暫進駐車站二樓辦公；另已拆除的員林停車塔整地後，將先行規畫為停車場，未來再結合都市更新與土地再利用，導入商業開發機能。

此外，賴致富補充，「員林市火車站西側計畫道路開闢工程」也在台鐵支持下同步推進，將打通既有瓶頸、銜接新生路，完善車站周邊道路系統。未來若結合黃金帝國大樓都更案，可望進一步擴大商圈發展效益，帶動員林整體都市機能再升級。

員林 王惠美 火車站

延伸閱讀

彰化員林火車站打通道路瓶頸 民權街拓寬動土

中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

斥資3.8億金門金沙運動館上樑 明年完工啟用

捷運三鶯延伸桃園八德 工程經費審議通過預計6月招標

相關新聞

影／台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺 訂房40間付訂金3萬3000無法住

台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺，民眾訂房40間已付訂金3萬3千元， 最近卻接到電話通知，飯店沒繳電費被斷電，訂房民眾無法如期入住。台中市觀旅局表示，昨聯合稽查旅館大門深鎖、未見營業。台中市勞工局已受理飯店22名員工，提出工資等勞資爭議調解申請，召開多次調解會議協處，但因資方未能給付或未出席，調解不成立。

質疑中捷藍線等建設跳票 盧秀燕反擊議員：爭取了什麼建設？沒有

台中市議會今天炮火隆隆，民進黨議員質疑市長盧秀燕，任期即將結束，多項重大建設推進進度遠位達到預期，如中捷藍線預算核銷率僅3.25%、巨蛋進度僅11%等等；盧火大反擊，質問議員「爭取了什麼建設」、「沒有」。市府表示，截至今年第一季，政見推行率達99.6%。

改善文武廟年梯路段 環日月潭自行車道打通斷點

日月潭環潭自行車道曾獲選為「全球十大最美自行車道」，但在文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯形成斷點，甚至須牽行，成車道最大痛點；日管處斥資兩千萬元全面改善優化，上月竣工且確認安全無虞，昨開放使用。

面臨財政壓力 台中敬老卡預算破10億

台中敬老卡政策面臨「擴張與財政壓力」兩難局面，每月一千點，預算自五億元攀升至突破十億元，使用人數與項目持續增加；桃園市則維持每月八百點，預算約四億元，強調滾動檢討。

員林火車站前 道路拓寬解壅塞

彰化縣員林市火車站前交通瓶頸可望改善。員林市公所昨舉行民權街北段拓寬開闢工程動土典禮，將原本約六公尺路幅拓寬至十一公尺，預計今年十月完工，可有效紓解車站周邊壅塞，優化整體交通動線。

中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

台中市西屯區交通建設迎來重大進展！立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧昨舉行福林路延伸工程施工前地方說明會，地方期盼多年的「福林路延伸工程」即將正式啟動，未來將闢建30米寬道路，直接銜接中科路，有效紓解中部科學園區周邊交通壅塞問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。