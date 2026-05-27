員林火車站前 道路拓寬解壅塞

彰化縣員林市火車站前交通瓶頸可望改善。員林市公所昨舉行民權街北段拓寬開闢工程動土典禮，將原本約六公尺路幅拓寬至十一公尺，預計今年十月完工，可有效紓解車站周邊壅塞，優化整體交通動線。

彰化縣長王惠美表示，員林為南彰化核心城市，自二○一四年鐵路高架化後，員林車站成為中台灣首座啟用的示範案例，帶動地方發展。此次辦理民權街（員林車站前至中山路二段）拓寬工程，全長約二百五十五公尺，除打通長期以來的交通瓶頸，也將提升行車安全與通行效率，進一步串聯市區路網。

在經費方面，王惠美指出，原核定總經費逾二億元，其中用地費高達一億八千多萬元。經都市計畫變更後，台鐵公司無償提供市值近一億九千萬元土地，大幅減輕地方財政負擔，成為工程得以順利推動的重要關鍵。

員林市代理市長賴致富說明，本案總工程費與用地費合計約二千六百零四萬元，由國土署補助一千七百零一萬元、縣府補助六百九十九萬元、公所自籌二百零三萬元，實際施工工期約九十天（不含前置作業），期程明確、進度可控。

工程推動同時，也配合周邊空間整體調整，包括拆除原鐵路警察局員林派出所，警力暫進駐車站二樓辦公；另已拆除的員林停車塔整地後，將先行規畫為停車場，未來再結合都市更新與土地再利用，導入商業開發機能。

此外，賴致富補充，「員林市火車站西側計畫道路開闢工程」也在台鐵支持下同步推進，將打通既有瓶頸、銜接新生路，完善車站周邊道路系統。未來若結合黃金帝國大樓都更案，可望進一步擴大商圈發展效益，帶動員林整體都市機能再升級。