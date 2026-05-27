面臨財政壓力 台中敬老卡預算破10億

台中敬老卡政策面臨「擴張與財政壓力」兩難局面，每月一千點，預算自五億元攀升至突破十億元，使用人數與項目持續增加；桃園市則維持每月八百點，預算約四億元，強調滾動檢討。

台中市敬老愛心卡自市長盧秀燕二○一九年上任初期，全年預算約五億元，隨服務項目由大眾運輸擴及計程車、醫療等面向，加上使用人數逐年攀升，市府編列今年度預算時，已突破十億元。

市議員林昊佑指出，台中高齡人口持續增加，平均每年新增約四萬人，若以每人每月使用五百點推估，四年後整體預算恐將突破二十億元。他認為，敬老愛心卡應回歸誘發性福利本質，而非無上限擴張，市府有必要提出中長期財政規畫，避免未來失控。

市府則表示，目前全市約五十三萬人持卡，其中約八成有實際使用，平均每人每月使用三至四百點。政策初衷在於鼓勵長者走出家門、促進身心健康，但面對高齡化趨勢，預算確實逐年增加，將持續滾動檢討制度設計。

相較之下，桃園市敬老卡自二○○九年實施，除復興區每月一千點外，其餘十二區均為八百點，發卡量連同愛心卡約四十一萬張，每年支出約四億元。使用範圍涵蓋市區公車、跨雙北客運、國道客運、機場捷運、計程車及台鐵等公共運輸，並可折抵全額或部分點數，今年另新增YouBike電輔車。桃園市社會局指出，敬老卡屬非法定社福，審計單位歷年均提醒須注意財政負擔，市府持續進行年度檢討與調整。

不過，近期議會定期大會中，無論藍綠或無黨籍議員均認為敬老卡使用率仍偏低，每月使用超過五百點者僅占百分之八點一，全數用完者更僅約百分之一點三，要求市府進一步擴大使用範圍，提高政策效益。