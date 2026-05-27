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改善文武廟年梯路段 環日月潭自行車道打通斷點

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，日管處優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供
日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，日管處優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供

日月潭環潭自行車道曾獲選為「全球十大最美自行車道」，但在文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯形成斷點，甚至須牽行，成車道最大痛點；日管處斥資兩千萬元全面改善優化，上月竣工且確認安全無虞，昨開放使用。

日月潭全長約三十公里的環潭自行車道，曾獲美國ＣＮＮ旗下網站評選為「全球十大最美自行車道」，沿途湖光山色，當地觀光亮點。然而，九龍口至松柏崙段行經文武廟年梯時，因一側為陡坡、一側為階梯，形成騎行斷點，不但降低便利性，也影響遊憩品質。

日月潭國家風景區管理處指出，該路段長期存在動線不連續問題，為此，日管處投入二千萬元全面改善，針對車道安全、動線串聯與景觀視野進行整體優化，工程歷時十個月，已於上月完工，並試騎確認安全。

日管處長王智益表示，工程最大亮點在於打通年梯斷點，透過新設高架自行車道跨越原有階梯區域，使騎士得以順暢通行；同時改善階梯兩端斜坡設計，並全面汰換、加固老舊護欄，有效降低雨天濕滑風險，提升行車安全。

另現場新增觀景平台，提供遊客駐足遠眺日月潭景致，兼具休憩與打卡功能。王智益說，此次優化不僅提升自行車道整體品質，並結合文武廟周邊景觀，打造全新觀光亮點。

日月潭 車道 國家風景區

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