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台中拔河隊世界室內錦標賽奪6金 盧秀燕表揚

中央社／ 台中26日電

台中市拔河隊在台北世界室內拔河錦標賽勇奪6金，台中市盧秀燕今天特別表揚選手及贊助廠商，還致贈營養品為選手加油打氣，期勉選手再創佳績。

台中市拔河隊選手歷經多年努力，今年3月在台北舉辦的2026世界室內拔河錦標賽勇奪6金佳績，今天在台中市議會市政總質詢備詢的盧秀燕，特別在質詢空檔接見拔河隊，表揚選手為台中、為台灣爭光，這次可望獲頒獎金新台幣138萬元。

盧秀燕認為，「團結力量大」就是拔河運動的最佳體現，拔河是一件結合「力與美」的事，講究的不是個人表現，而是團隊凝聚力，以及堅毅不拔的精神，這是人類最高貴的情操。

盧秀燕表示，市府與民意代表、企業界之所以願意大力當拔河隊的後盾，就是被這群英雄的精神所感召，未來市府對拔河運動的支持「只會增加、不會減少」。

盧秀燕並指出，全民運動會是國家最高殿堂的運動盛事之一，每2年舉辦1次。在這樣的高強度競爭下，台中拔河隊在113年賽事一舉橫掃5金1銀，在台中發出的8000多萬元獎金中，囊括1673萬元。

台中市運動局長游志祥表示，這次台中選手代表國家參加2026台北世界室內拔河錦標賽，面對國際強隊競爭，仍勇奪6面金牌，成績亮眼。市府亦將持續優化拔河訓練場地及設備，除於太原拔河場設置4米高的「室外拔河訓練機」供選手高強度負荷訓練外，後續將持續維持訓練場地完整性，提供選手優質訓練環境。

盧秀燕 台中 台中市

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