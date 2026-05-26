影／台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺 訂房40間付訂金3萬3000無法住

台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺，民眾訂房40間已付訂金3萬3千元， 最近卻接到電話通知，飯店沒繳電費被斷電，訂房民眾無法如期入住。台中市觀旅局表示，昨聯合稽查旅館大門深鎖、未見營業。台中市勞工局已受理飯店22名員工，提出工資等勞資爭議調解申請，召開多次調解會議協處，但因資方未能給付或未出席，調解不成立。

民眾上臉書爆料公社PO文控訴台中愛麗絲國際大飯店惡意詐欺，他說3月17日向業務訂房40間，4月20日付了飯店訂金3萬3000，期間和業務都一直有在line上溝通，5月12日最後確認房間數時業務告知飯店有營業困難，業務5月4日已離職，5月18日早上，飯店打電話通知，沒繳電費台電斷電，訂房者5月23日無法入住。

訂房者打電話去警局，警察說這是民事案件，打電話去消費者保護專線，客服人員說要申請調解，但必須要有人收公文出席調解，打電話去觀光署，回覆這間不是「觀光飯店」，不歸他們管理，打電話去台中市政府觀光局，請他找消保官。

台中市政府觀光旅遊局今天表示，市府獲報後昨天前往該旅館業執行聯合稽查，旅館現場大門深鎖、未見營業，今天上午已函請業者依「旅館業管理規則」規定，向觀旅局申請暫停營業備查。倘業者暫停營業1個月以上未報觀旅局備查，將依「發展觀光條例」第55條規定，裁處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得廢止旅館登記證。

台中市政府勞工局表示，截至115年5月26日止，已受理愛麗絲國際大飯店股份有限公司22名員工提出工資等勞資爭議調解申請，並召開多次調解會議協處；但因資方未能給付或未出席，致調解不成立。

勞工局已提供失業給付、就業服務、法律諮詢及法律扶助等相關資訊，協助勞工後續轉銜就業，並透過相關救濟管道爭取應有權益。