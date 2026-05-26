快訊

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺 訂房40間付訂金3萬3000無法住

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中即時報導
台中市觀旅局觀光管理科長張俊生說明飯店訂房案。圖／台中市府提供
台中市觀旅局觀光管理科長張俊生說明飯店訂房案。圖／台中市府提供

台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺，民眾訂房40間已付訂金3萬3千元， 最近卻接到電話通知，飯店沒繳電費被斷電，訂房民眾無法如期入住。台中市觀旅局表示，昨聯合稽查旅館大門深鎖、未見營業。台中市勞工局已受理飯店22名員工，提出工資等勞資爭議調解申請，召開多次調解會議協處，但因資方未能給付或未出席，調解不成立。

民眾上臉書爆料公社PO文控訴台中愛麗絲國際大飯店惡意詐欺，他說3月17日向業務訂房40間，4月20日付了飯店訂金3萬3000，期間和業務都一直有在line上溝通，5月12日最後確認房間數時業務告知飯店有營業困難，業務5月4日已離職，5月18日早上，飯店打電話通知，沒繳電費台電斷電，訂房者5月23日無法入住。

訂房者打電話去警局，警察說這是民事案件，打電話去消費者保護專線，客服人員說要申請調解，但必須要有人收公文出席調解，打電話去觀光署，回覆這間不是「觀光飯店」，不歸他們管理，打電話去台中市政府觀光局，請他找消保官。

台中市政府觀光旅遊局今天表示，市府獲報後昨天前往該旅館業執行聯合稽查，旅館現場大門深鎖、未見營業，今天上午已函請業者依「旅館業管理規則」規定，向觀旅局申請暫停營業備查。倘業者暫停營業1個月以上未報觀旅局備查，將依「發展觀光條例」第55條規定，裁處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得廢止旅館登記證。

台中市政府勞工局表示，截至115年5月26日止，已受理愛麗絲國際大飯店股份有限公司22名員工提出工資等勞資爭議調解申請，並召開多次調解會議協處；但因資方未能給付或未出席，致調解不成立。

勞工局已提供失業給付、就業服務、法律諮詢及法律扶助等相關資訊，協助勞工後續轉銜就業，並透過相關救濟管道爭取應有權益。

愛麗絲 飯店 詐欺

延伸閱讀

台中母控訴國中女兒被霸凌、物品被利器破壞 學校：已啟動調查

自救會北上反對豐原儲能廠 能源署：要求業者補件

台新銀行員挪用客戶157萬元未通報 金管會重罰1400萬、暫停高資產業務1個月

動保救援仰賴委外與臨時人力 彰議員批量能不足

相關新聞

台中市政府約雇約用工友加薪 盧秀燕：很快上路、追溯到今年元旦

行政院規定中央各機關約僱、約用等人員，月薪須高於最低工資1.1倍，許多地方政府今年陸續跟進。台中市長盧秀燕今表示，中央公文5月11日下來，市府正在跑流程，預計近期內就會實施，且台中會追溯到今年1月1日實施，展現市府對公務人員的誠意。

影／台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺 訂房40間付訂金3萬3000無法住

台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺，民眾訂房40間已付訂金3萬3千元， 最近卻接到電話通知，飯店沒繳電費被斷電，訂房民眾無法如期入住。台中市觀旅局表示，昨聯合稽查旅館大門深鎖、未見營業。台中市勞工局已受理飯店22名員工，提出工資等勞資爭議調解申請，召開多次調解會議協處，但因資方未能給付或未出席，調解不成立。

中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

台中市西屯區交通建設迎來重大進展！立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧昨舉行福林路延伸工程施工前地方說明會，地方期盼多年的「福林路延伸工程」即將正式啟動，未來將闢建30米寬道路，直接銜接中科路，有效紓解中部科學園區周邊交通壅塞問題。

質疑中捷藍線等建設跳票 盧秀燕反擊議員：爭取了什麼建設？沒有

台中市議會今天炮火隆隆，民進黨議員質疑市長盧秀燕，任期即將結束，多項重大建設推進進度遠位達到預期，如中捷藍線預算核銷率僅3.25%、巨蛋進度僅11%等等；盧火大反擊，質問議員「爭取了什麼建設」、「沒有」。市府表示，截至今年第一季，政見推行率達99.6%。

豐原有水果店被檢舉雜物占用騎樓 警方勸導1件、舉發開單5件

台中市豐原區最近有一家新開水果店，被人檢舉雜物堆放占用騎樓，影響行人通行，豐原警分局今天說明，從本月17日起至24日，已受理民眾檢舉，依法製單勸導1件、舉發開罰單5件。

彰化員林火車站打通道路瓶頸 民權街拓寬動土

彰化縣員林市火車站前民權街北段拓寬開闢工程今天動土，將由原來6公尺拓寬成11公尺，解決交通瓶頸，讓雙向通行更順暢，有利於大幅改善火車站周邊行車動線、串聯市區整體路網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。