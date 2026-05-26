中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

台中市西屯區交通建設迎來重大進展！立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧昨舉行福林路延伸工程施工前地方說明會，地方期盼多年的「福林路延伸工程」即將正式啟動，未來將闢建30米寬道路，直接銜接中科路，有效紓解中部科學園區周邊交通壅塞問題。

廖偉翔說明，中部科學園區持續發展，加上未來台積電二期進駐以及捷運藍線動工，西屯區交通需求勢必大幅增加，尤其林厝里、永安里一帶，尖峰時段長期面臨嚴重塞車問題，已成居民最迫切的民生痛點。因此，中央與地方提前規畫，希望透過道路建設因應未來交通壓力。

廖偉翔指出，福林路延伸工程涉及中央與地方多方協調，但為了讓鄉親早日擺脫塞車之苦，各單位持續密切合作、全力推進，終於邁出關鍵一步。根據規畫，福林路延伸段將開闢為30公尺寬、雙向4車道道路，並直接銜接中科路，完工後可有效分散東大路與福雅路車流，縮短通勤時間。

黃馨慧表示，交通建設關係到地方居民的生活品質及通勤時間，希望透過這項工程，讓中科與西屯鄉親未來上下班能更加順暢、安全，也能有更多時間陪伴家人。

目前工程第一標規畫設計中，預計今年底前完成設計。廖偉翔強調，未來將持續與地方民代及相關單位共同緊盯工程進度，確保工程如期如質推動，讓這條安全、順暢的回家之路早日完工。