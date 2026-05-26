質疑中捷藍線等建設跳票 盧秀燕反擊議員：爭取了什麼建設？沒有

台中市議會今天炮火隆隆，民進黨議員質疑市長盧秀燕，任期即將結束，多項重大建設推進進度遠位達到預期，如中捷藍線預算核銷率僅3.25%、巨蛋進度僅11%等等；盧火大反擊，質問議員「爭取了什麼建設」、「沒有」。市府表示，截至今年第一季，政見推行率達99.6%。

台中市自會今天市政總質詢，民進黨議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、蕭隆澤聯合質詢，陳俞融表示，盧市府所稱「幸福城市」根本是施政騙局，提出15項幸福政見、272項行動方案，目前僅完成21.3%，多項重大建設進度延宕、施政計畫執行率不足。

陳俞融舉例，中捷藍線總預算1615億元，但截至目前實際核銷的預算52.6億元，只占了3.25%；其他重大建設包含總預算93億元的台中巨蛋，去年底完工率11.98%，台中國際足球園區開工兩年完成66.84%，市政路延伸工程第二期落後預期進度14%，盧高喊「開不了工的開工、完不了工的完工」，只是口號。

陳俞融批評，盧秀燕連任以來宣布許多新政策或計畫，執行率慘不忍睹，如北區崇德殯儀館改建計畫，目前預算實際核銷率才0.18%，好孕專車乘車補助去年只用掉13%預算，台中有鈣讚計畫每周兌換率只有約63.6%；盧市府長期公關包裝，市民要的卻是實質成果。

盧秀燕答詢表示，所提出的政見今年底會達成92%，未完成的也是延續性或跨年度政見；她更拿出手機搜尋陳俞融4年前參選議員時提出的政見，表示陳的政見之一是「加速藍線開工」，但照議員的標準，政見進度同樣是0，「4年來有爭取什麼建設？沒有」。

民進黨議員陳淑華、江肇國等人反擊盧秀燕，強調議員職責是監督市府，而非實際施政者，盧身為台中市長把責任推給議員，還敢拿出來說嘴。陳俞融也說，盧市府一貫推諉卸責，不僅把責任推給中央，還要抹黑議員。

市府澄清，15項幸福政見、272項行動方案中，已經有58項完成100%解除列管，整體政策實現率達到99.6%，多數案件符合甚至超前原訂進度；捷運藍線本來就是多年期計畫，去年開工的是機電系統和機廠等工程，截至去年底編列的經費就是52.6億元，已全數執行完畢。