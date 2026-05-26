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豐原有水果店被檢舉雜物占用騎樓 警方勸導1件、舉發開單5件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原警分局豐東派出所副所長陳治民說明，水果店被檢舉占用騎樓案。圖／警方提供
豐原警分局豐東派出所副所長陳治民說明，水果店被檢舉占用騎樓案。圖／警方提供

台中市豐原區最近有一家新開水果店，被人檢舉雜物堆放占用騎樓，影響行人通行，豐原警分局今天說明，從本月17日起至24日，已受理民眾檢舉，依法製單勸導1件、舉發開罰單5件。

警方表示，業者將雜物及工作物品放置於騎樓、人行道等行為，影響行人通行安全，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款「利用道路作為工作場所」規定。警方除當場責令立即排除障礙並停止外，並得依法對行為人或其雇主處以1200元以上、2400元以下罰鍰。

豐東派出所副所長陳治民呼籲，道路及其附屬設施係供公眾通行使用，應保持通暢，民眾應共同遵守交通法規，切勿擅自占用道路從事作業或設置障礙物，以免危害到行人通行及安全，公共維護交通安全及通行秩序。

騎樓 豐原 水果

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