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動保救援仰賴委外與臨時人力 彰議員批量能不足

中央社／ 彰化26日電

彰縣議員吳韋達今天質詢表示，曾有動物受困水溝，民眾撥打專線，卻被告知沒有器材、假日無法出勤等無法救援；彰縣僅8人處理動保相關事務，量能不足，動保工作無法有效推動。

彰化縣議會第20屆第7次定期會議程安排縣政質詢，台灣民眾黨籍彰化縣議員吳韋達針對動保議題質詢表示，先前曾發生動物受困水溝或水井，民眾撥打1959專線後，卻被告知因沒有器材、假日無法出勤等理由而無法救援。

吳韋達說，民眾撥打專線尋求協助，就是因案件已超過民眾可處理的範圍，縣府不應把責任推回民眾。他要求彰化縣動物防疫所，應針對動物救援通報與個案，提出完整受理流程、派案判斷、是否拒絕受理、夜間假日機制與後續處理的書面報告。

吳韋達表示，除機制有問題外，動保人力也不足，動防所正式編制為35人，但業務負荷已遠超過現有人力；若參考雲林縣與台中市人力配置及動物數量推估，彰化經濟動物防疫需求人力約37人、犬貓動保需求人力約40人，但目前相對應人力僅15人及8人，缺口明顯。

動防所長董孟治回應，1959動保專線由委外人員處理，若案件情節較單純，就會先行回覆民眾；若需由專人處理，會由各課指定人員判斷派案。

董孟治並說，防疫案件不分假日、24小時都有人處理，動保救援則視案件危急性與緊急性，夜間及假日案件目前委由動保團體協助。不過，他也坦言，目前委外協助人力與救援器材仍不足。

彰化縣政府農業處長郭至善表示，動防所正式員額受編制限制，正式總編制為35人，但若動防所與農業處提出計畫與人力需求，仍可使用約聘僱與臨時人力，目前已有18名臨時人員及約僱人員投入動保及相關業務。

吳韋達 彰化 彰化縣

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