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彰化員林火車站打通道路瓶頸 民權街拓寬動土

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市火車站前民權街北段拓寬工程，今天由彰化縣長王惠美(左3)、員林市代理市長賴致富(右2 )等人主持動土典禮，並視察現況。記者林宛諭／攝影
員林市火車站前民權街北段拓寬工程，今天由彰化縣長王惠美(左3)、員林市代理市長賴致富(右2 )等人主持動土典禮，並視察現況。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林火車站前民權街北段拓寬開闢工程今天動土，將由原來6公尺拓寬成11公尺，解決交通瓶頸，讓雙向通行更順暢，有利於大幅改善火車站周邊行車動線、串聯市區整體路網。

彰化縣長王惠美、立委陳素月、員林市代理市長賴致富及多位縣議員等今天參與民權街北段拓寬工程動土典禮。

王惠美表示，員林是南彰化核心城市，員林車站於2014年鐵路高架化，是中台灣首座啟用的典範，也帶動在地發展，此次車站前民權街至中山路二段拓寬，全長約255公尺，將能打通交通瓶頸，提升行車安全與通行便利性。

王惠美說，這項工程原核定總經費高達2億多萬元，包含用地費1億8千多萬元，所幸經都市計畫變更後，台鐵公司將價值高達近1.9億元的土地贈予地方，大幅降低地方財政負擔。

賴致富說，民權街拓寬工程總工程費與用地費2604萬元，其中國土署補助1701萬元，縣府補助699萬多元、公所自籌203萬多元，工程扣除前置作業，為90天工期，預計今年10月即可完工。

民權街拓寬工程，也同步會將一旁鐵路警察局員林派出所拆遷，鐵路警察將暫時遷到火車站二樓辦公，另已拆除的員林停車塔，目前也已完成整地，做為平面停車場，停車場用地未來將結合區域土地再利用與都市更新計畫，進行商業開發。

賴致富說，還有「員林市火車站西側計畫道路開闢工程」在台鐵公司支持下，目前已開過說明會，也將規劃闢建道路，打通瓶頸，以銜接到新生路，員林車站周邊道路系統完善規劃後，未來將結合黃金帝國大樓都更案，讓員林火車站商圈更加繁榮。

員林市火車站前民權街北段拓寬開闢工程今天舉行動土典禮。記者林宛諭／攝影，
員林市火車站前民權街北段拓寬開闢工程今天舉行動土典禮。記者林宛諭／攝影，

員林市火車站前民權街北段拓寬工程，今天由彰化縣長王惠美(右6)、員林市代理市長賴致富(左5 )等人主持動土典禮。記者林宛諭／攝影
員林市火車站前民權街北段拓寬工程，今天由彰化縣長王惠美(右6)、員林市代理市長賴致富(左5 )等人主持動土典禮。記者林宛諭／攝影

員林 火車站 王惠美

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