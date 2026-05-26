台中市政府約雇約用工友加薪 盧秀燕：很快上路、追溯到今年元旦

行政院規定中央各機關約僱、約用等人員，月薪須高於最低工資1.1倍，許多地方政府今年陸續跟進。台中市長盧秀燕今表示，中央公文5月11日下來，市府正在跑流程，預計近期內就會實施，且台中會追溯到今年1月1日實施，展現市府對公務人員的誠意。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員江肇國質詢指出，中央2024年開始研議提升約聘、約僱、約用人員薪資，須高於最低工資1.1倍，2025年起全面適用於中央機關，並請各地方政府比照辦理；中市府去年9月有跟上調薪，不過今年勞動部再次調升最低薪資，市府卻還沒跟上。

江肇國表示，目前台南市已經宣布二等、三等約僱人員俸點計算調高到240點，新竹市也宣布跟進，將工友等人員薪資地板提升到最低薪資2萬9500元的1.1倍約3萬2540元，台中市何時才能再度啟動所屬機關、學校的約雇、約用與工友薪資調升？

盧秀燕答詢表示，中央調整公務員薪資並請地方跟進，第一波是2025年，當時市府已經調薪，第二波是今年，中央公文5月11日才下來，中市府會比照最新的規定，目前還在跑行政流程，相信很快就會跑完，屆時也會追溯到今年1月1日開始實施，「可以不用追溯，但我們很有誠意」。