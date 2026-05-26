后豐鐵馬道新設6處AED 提升自行車道救護能量與安全

台中市政府觀光旅遊局透過公私協力，在知名自行車景點后豐鐵馬道新設6處自動體外心臟去顫器（AED），提升自行車道沿線緊急救護能量與遊憩安全品質。

台中市觀旅局表示，新增AED設置地點包括后豐鐵馬道起點公廁、花梁鋼橋豐原端、九號隧道南側出口、夫妻樹平台、后科路側休憩涼亭及馬場側出入口等6處重要節點，是遊客活動頻繁及通行之區域，可有效縮短突發緊急狀況應變時間。

觀旅局表示，此次AED設置由台中市議員邱愛珊及群惢整合服務股份有限公司協助媒合捐贈意願者，展現公私協力推動公共安全的成果，透過完善急救設備配置，期能搭配民眾的基本急救知識，在關鍵時刻提升急救成功率，爭取黃金救援時間。

觀旅局長陳美秀表示，后豐鐵馬道為熱門觀光及休憩路線，未來將持續盤點重要據點，逐步強化安全設施與服務品質，營造更安心、友善的休憩環境，讓民眾騎乘無憂、玩得安心。

觀旅局提醒，急救技能普及是重要關鍵，當意外發生時即時應變與互助尤為重要，請民眾平時可主動學習基本急救知識，並留意周遭環境AED設置位置，當突發狀況發生時，只要保持冷靜、即時伸出援手，即有機會在專業醫療人員抵達前爭取寶貴的救援時間，共同提升公共安全，守護彼此生命。

台中市政府觀光旅遊局透過公私協力，在后豐鐵馬道新增設置6處自動體外心臟去顫器（AED），讓民眾在運動休閒之餘，也能享有更即時、完善的安全保障。圖／台中市觀旅局提供