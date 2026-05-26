快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

后里圳寮路瓶頸路段會車危險 1800萬元拓寬至8米今年10月施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天上午會同民代與相關單位，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔今天上午會同民代與相關單位，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市后里區圳寮路為通往東勢、卓蘭捷徑，圳寮路福德祠前約70公尺路段道路彎曲狹窄，會車困難且危險，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，她協調農業部水保署及市府規劃投入約1800萬元辦理道路拓寬及護岸復建工程，預計今年10月施工，農村發展及水土保持署台中分署允諾負擔護岸復建經費，中央地方攜手改善地方交通瓶頸。

楊瓊瓔今天上午會同中市議員陳本添、邱愛珊，邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市政府建設局、水利局、后里區公所及仁里里里長鐘基文、仁里社區發展協會理事長張鈞棠、義德里里長謝榮慶等人，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會，針對道路拓寬及護岸掏空研商改善方案。

當地居民與果農指出，圳寮路位於截彎取直路段以西、圳寮福德祠以東路段，路幅僅約4公尺，大型車輛會車困難，且彎道視線不良，經常發生擦撞與交通事故。該路段為通往東勢、卓蘭的重要捷徑，平日除有砂石車往返，也有當地梨農載運農產頻繁進出，每逢採收季節交通量更大，安全問題更嚴重。

仁里里長鐘基文指出，圳寮路旁旱溝野溪護岸已有30、40年歷史，臨路側護岸出現掏空現象，部分基礎鬆動，令人擔憂若遇豪雨恐進一步崩塌，不僅危及道路安全，也影響居民通行，建議配合道路拓寬工程一併辦理護岸重建。

台中市養工處山線工程隊隊長陳昭仁表示，該路段現況寬度約4公尺，規劃拓寬至7公尺，全長約70公尺，總經費約1800萬元，包含道路拓寬、護岸重建、排水改善及交通安全設施等，並同步辦理旱溝護岸復建，改善護岸掏空問題。由於近期即將進入汛期，市府會加速辦理設計及發包作業，預定今年10月施工。

農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊表示，圳寮路旁旱溝屬水保署管養野溪，對於地方反映護岸老舊及掏空問題，該署重視，願意負擔旱溝護岸復建經費，並與市府共同合作推動相關改善工程，希望盡速完成整治，保障居民生命財產安全。

陳本添表示，他與楊瓊瓔委員多年來持續爭取圳寮路改善工程，先前完成截彎取直後，交通已有明顯改善，但福德祠前約70公尺路段狹窄，尤其砂石車、大貨車及農用車輛經常往返后里、東勢及卓蘭，會車相當危險，感謝中央與市府合作完成改善最後一哩路。

邱愛珊表示，后里山線道路肩負地方產業運輸及居民通勤功能，圳寮路又是許多農民及居民日常往返的重要道路，感謝楊瓊瓔委員積極協調中央願意共同負擔經費，也感謝市府願意投入經費改善，希望工程如期推動，讓地方交通更加安全便利。

楊瓊瓔表示，圳寮路是后里通往東勢、卓蘭的重要捷徑，交通流量大，地方多年來持續反映瓶頸路段危險問題。她強調，交通安全不能等，護岸已有掏空情形，若遇颱風豪雨恐危及道路安全，今天邀集中央及市府單位現勘協調，確認工程方向與經費分攤。

立委楊瓊瓔今天上午會同民代與相關單位，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔今天上午會同民代與相關單位，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

后里 楊瓊瓔 水利局

延伸閱讀

長福橋改建進度突破8成 吳琪銘會勘盼如期完工

桃園新屋社子溪整治排序墊底今年無望動工 地方憂水患

汐止區秀峰國小人行道改善 1800萬經費8月完工

運河旁店家林立 台南安平華平路路平完工、增3處左轉道紓解車流

相關新聞

后里圳寮路瓶頸路段會車危險 1800萬元拓寬至8米今年10月施工

台中市后里區圳寮路為通往東勢、卓蘭捷徑，圳寮路福德祠前約70公尺路段道路彎曲狹窄，會車困難且危險，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，她協調農業部水保署及市府規劃投入約1800萬元辦理道路拓寬及護岸復建工程，預計今年10月施工，農村發展及水土保持署台中分署允諾負擔護岸復建經費，中央地方攜手改善地方交通瓶頸。

中市加碼弱勢青年儲蓄 半年定存月息20%、補助最高1.2萬元

台中市社會局連續6年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，今年6月1日開放申請，29歲以下國內大專院校以上畢業，設籍台中市低收、中低收入戶，且穩定就業的青年，穩定儲蓄6個月，即可獲得存款2成的相對提撥金，最高有12000元。

人口激增添1校！台中北屯廍子新增「88區公車」路線曝光

台中市北屯區人口激增至32萬人，尤以廍子地區集合住宅增加、新設廍子國中。交通局宣布，因應民眾需求，6月1日起將新增「88區」公車，將由現有「麗園公園」端點行駛至「捷運四維國小站」，每日開行9車次，方便就學、通勤族轉乘捷運及台鐵。

台中免費營養午餐納入私校 綠營質疑慢半拍

台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，台中市長盧秀燕昨宣布，追加納入私立國中小學生，共約二十四萬人受惠，全年所需經費約四十億元。不過，高雄市前天才宣布擴大私校補助，盧市府隔天隨即跟進，遭綠營質疑慢半拍，只為了政治利益考量。藍營則肯定盧市府審慎評估，從善如流。

新聞眼／盧秀燕營養午餐政策兩度轉向 品質將受檢視

台中市國中小午餐免費政策一年內兩度轉向，從「非法定福利不跟進」、「僅限公立」到「全面納入私校」，引發外界高度關注。市長盧秀燕則表示是「從善如流」，決定擴大補助範圍，但短時間內政策落差大，讓綠營撿到槍，成為議會攻防焦點。

南投太極峽谷纜車 拚10月動工

南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，但過去因山崩釀嚴重傷亡而沉寂，為提振觀光，縣府打造梯子吊橋，現規畫興建空中纜車，副縣長王瑞德說，已取得地主同意，若順利，十月底前可動工，二○二九年完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。