后里圳寮路瓶頸路段會車危險 1800萬元拓寬至8米今年10月施工

台中市后里區圳寮路為通往東勢、卓蘭捷徑，圳寮路福德祠前約70公尺路段道路彎曲狹窄，會車困難且危險，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，她協調農業部水保署及市府規劃投入約1800萬元辦理道路拓寬及護岸復建工程，預計今年10月施工，農村發展及水土保持署台中分署允諾負擔護岸復建經費，中央地方攜手改善地方交通瓶頸。

楊瓊瓔今天上午會同中市議員陳本添、邱愛珊，邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市政府建設局、水利局、后里區公所及仁里里里長鐘基文、仁里社區發展協會理事長張鈞棠、義德里里長謝榮慶等人，辦理「后里區圳寮路瓶頸路段及旱溝護岸改善」現勘協調會，針對道路拓寬及護岸掏空研商改善方案。

當地居民與果農指出，圳寮路位於截彎取直路段以西、圳寮福德祠以東路段，路幅僅約4公尺，大型車輛會車困難，且彎道視線不良，經常發生擦撞與交通事故。該路段為通往東勢、卓蘭的重要捷徑，平日除有砂石車往返，也有當地梨農載運農產頻繁進出，每逢採收季節交通量更大，安全問題更嚴重。

仁里里長鐘基文指出，圳寮路旁旱溝野溪護岸已有30、40年歷史，臨路側護岸出現掏空現象，部分基礎鬆動，令人擔憂若遇豪雨恐進一步崩塌，不僅危及道路安全，也影響居民通行，建議配合道路拓寬工程一併辦理護岸重建。

台中市養工處山線工程隊隊長陳昭仁表示，該路段現況寬度約4公尺，規劃拓寬至7公尺，全長約70公尺，總經費約1800萬元，包含道路拓寬、護岸重建、排水改善及交通安全設施等，並同步辦理旱溝護岸復建，改善護岸掏空問題。由於近期即將進入汛期，市府會加速辦理設計及發包作業，預定今年10月施工。

農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊表示，圳寮路旁旱溝屬水保署管養野溪，對於地方反映護岸老舊及掏空問題，該署重視，願意負擔旱溝護岸復建經費，並與市府共同合作推動相關改善工程，希望盡速完成整治，保障居民生命財產安全。

陳本添表示，他與楊瓊瓔委員多年來持續爭取圳寮路改善工程，先前完成截彎取直後，交通已有明顯改善，但福德祠前約70公尺路段狹窄，尤其砂石車、大貨車及農用車輛經常往返后里、東勢及卓蘭，會車相當危險，感謝中央與市府合作完成改善最後一哩路。

邱愛珊表示，后里山線道路肩負地方產業運輸及居民通勤功能，圳寮路又是許多農民及居民日常往返的重要道路，感謝楊瓊瓔委員積極協調中央願意共同負擔經費，也感謝市府願意投入經費改善，希望工程如期推動，讓地方交通更加安全便利。

楊瓊瓔表示，圳寮路是后里通往東勢、卓蘭的重要捷徑，交通流量大，地方多年來持續反映瓶頸路段危險問題。她強調，交通安全不能等，護岸已有掏空情形，若遇颱風豪雨恐危及道路安全，今天邀集中央及市府單位現勘協調，確認工程方向與經費分攤。