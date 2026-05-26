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中市加碼弱勢青年儲蓄 半年定存月息20%、補助最高1.2萬元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，青年每月儲蓄，市府相對提撥20%補助款。圖／聯合報系資料照片
台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，青年每月儲蓄，市府相對提撥20%補助款。圖／聯合報系資料照片

台中市社會局連續6年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，今年6月1日開放申請，29歲以下國內大專院校以上畢業，設籍台中市低收、中低收入戶，且穩定就業的青年，穩定儲蓄6個月，即可獲得存款2成的相對提撥金，最高有12000元。

社會局指出，「弱勢青年就業自立培植計畫」自2021年推動至今，已成功補助266位青年，累積總金額達1234萬8000元。青年每個月可儲蓄5000元、7500或10000元，市府相對提撥20%補助款，6個月期滿達標後一次撥付，相對提撥金累積最高12000元，幫助青年存下翻轉未來的基金。

從事資訊產業的阿明（化名）初入職場，需要不斷進修才能跟上日新月異的技術，但報名費對他是一筆不小負擔，經常成為月光族，經參與「弱勢青年自立培植計畫」，強迫自己儲蓄，開始有計畫地規劃職涯，除獲得市府的補助存款投入進修訓練，也順利在半年後通過雲端與資安認證。

阿明分享說，深刻體會到存小錢或資金，再投資自己的專業技能，才是轉業升職、實現夢想的關鍵。

社會局表示，今年6月1日上午9點起開放線上申請（https://eservices.taichung.gov.tw/），名額70位，藉由補助相對提撥金鼓勵青年固定存錢，讓儲蓄成為生活的一部分。

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