人口激增添1校！台中北屯廍子新增「88區公車」路線曝光

台中市北屯區人口激增至32萬人，尤以廍子地區集合住宅增加、新設廍子國中。交通局宣布，因應民眾需求，6月1日起將新增「88區」公車，將由現有「麗園公園」端點行駛至「捷運四維國小站」，每日開行9車次，方便就學、通勤族轉乘捷運及台鐵。

交通局長葉昭甫說，台中市總人口數將突破287萬人，其中北屯區近年來人口大量移入，市府滾動檢討公車路網的整體運作效益，經協調中鹿客運於目前的88路公車路線之外，6月1日起再新增試辦88區路線，還規畫行經台鐵「太原」及捷運「四維國小」2站，滿足北屯區民眾的通勤、通學需求。

交通局表示，88路行經廍子地區多個新落成的大型社區，搭乘需求持續增加，且行經廍子國中、廍子國小、軍功國小、東山高中、三光國中、文昌國小及四維國小等7校。

交通局說明，其中廍子國中將招生，考量通學服務，交通局今年1月1日已調整88路公車停靠「廍子國中／國小」站點，再協調中鹿客運入88區公車，相較原有88路僅三分之一路程，使88區新增1部公車就可班次倍增，搭乘公車更方便。

葉昭甫指出，新上路的88區公車也加強和順路、建和路及軍福十三路等路段交通服務，兩條路線每日發車合計25班次，班距更密集、候車時間縮短，提升整體服務品質。

交通局提醒，搭乘台中市公車可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡等實體票證卡片外，台中市民也可下載「台中Go」 APP並綁定「市民限定乘車碼」，掃碼上下車；民眾搭公車可先查詢「台中市即時公車動態系統」及官方版「台中Go」APP。