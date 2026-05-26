快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

人口激增添1校！台中北屯廍子新增「88區公車」路線曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市交通局為強化北屯區廍子地區公共運輸，新增88區公車便利民眾通勤通學。圖／台中市政府提供
台中市交通局為強化北屯區廍子地區公共運輸，新增88區公車便利民眾通勤通學。圖／台中市政府提供

台中市北屯區人口激增至32萬人，尤以廍子地區集合住宅增加、新設廍子國中。交通局宣布，因應民眾需求，6月1日起將新增「88區」公車，將由現有「麗園公園」端點行駛至「捷運四維國小站」，每日開行9車次，方便就學、通勤族轉乘捷運及台鐵

交通局長葉昭甫說，台中市總人口數將突破287萬人，其中北屯區近年來人口大量移入，市府滾動檢討公車路網的整體運作效益，經協調中鹿客運於目前的88路公車路線之外，6月1日起再新增試辦88區路線，還規畫行經台鐵「太原」及捷運「四維國小」2站，滿足北屯區民眾的通勤、通學需求。

交通局表示，88路行經廍子地區多個新落成的大型社區，搭乘需求持續增加，且行經廍子國中、廍子國小、軍功國小、東山高中、三光國中、文昌國小及四維國小等7校。

交通局說明，其中廍子國中將招生，考量通學服務，交通局今年1月1日已調整88路公車停靠「廍子國中／國小」站點，再協調中鹿客運入88區公車，相較原有88路僅三分之一路程，使88區新增1部公車就可班次倍增，搭乘公車更方便。

葉昭甫指出，新上路的88區公車也加強和順路、建和路及軍福十三路等路段交通服務，兩條路線每日發車合計25班次，班距更密集、候車時間縮短，提升整體服務品質。

交通局提醒，搭乘台中市公車可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡等實體票證卡片外，台中市民也可下載「台中Go」 APP並綁定「市民限定乘車碼」，掃碼上下車；民眾搭公車可先查詢「台中市即時公車動態系統」及官方版「台中Go」APP。

台鐵 台中市 公車

延伸閱讀

淡江大橋通車效應 新北市：假日賞夕車流成形

房市寒冬台中市西屯南屯卻逆勢大成長 房產業分析這3大原因

國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

北捷：信義東延段通車後 淡水信義線班距不變

相關新聞

新聞眼／盧秀燕營養午餐政策兩度轉向 品質將受檢視

台中市國中小午餐免費政策一年內兩度轉向，從「非法定福利不跟進」、「僅限公立」到「全面納入私校」，引發外界高度關注。市長盧秀燕則表示是「從善如流」，決定擴大補助範圍，但短時間內政策落差大，讓綠營撿到槍，成為議會攻防焦點。

人口激增添1校！台中北屯廍子新增「88區公車」路線曝光

台中市北屯區人口激增至32萬人，尤以廍子地區集合住宅增加、新設廍子國中。交通局宣布，因應民眾需求，6月1日起將新增「88區」公車，將由現有「麗園公園」端點行駛至「捷運四維國小站」，每日開行9車次，方便就學、通勤族轉乘捷運及台鐵。

台中免費營養午餐納入私校 綠營質疑慢半拍

台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，台中市長盧秀燕昨宣布，追加納入私立國中小學生，共約二十四萬人受惠，全年所需經費約四十億元。不過，高雄市前天才宣布擴大私校補助，盧市府隔天隨即跟進，遭綠營質疑慢半拍，只為了政治利益考量。藍營則肯定盧市府審慎評估，從善如流。

南投太極峽谷纜車 拚10月動工

南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，但過去因山崩釀嚴重傷亡而沉寂，為提振觀光，縣府打造梯子吊橋，現規畫興建空中纜車，副縣長王瑞德說，已取得地主同意，若順利，十月底前可動工，二○二九年完工。

關稅衝擊營運 中市「納管金」減免上路…8500家工廠受惠

台中市長盧秀燕今日表示，市府向中央爭取「雙金」減收措施已有進展，經濟部近日已完成相關法令修正，各縣市政府可提報減收方案，待核定後實施。台中市規畫今年納管及特定工廠相關費用全面免繳，預估減收約6億元。

暴雨脫光跳水... 員林龍燈公園滯洪池滿水位 男子裸游罰款5千元

去年7月8日彰化縣豪大雨，員林市龍燈公園滯洪池接近滿水位，黃姓男子全裸跳水嬉戲，朋友側錄上傳影片，被警方依妨害風化移送偵辦。彰化地方法院依犯公然猥褻罪，判處黃男罰金5千元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。