南投太極峽谷纜車 拚10月動工

南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，但過去因山崩釀嚴重傷亡而沉寂，為提振觀光，縣府打造梯子吊橋，現規畫興建空中纜車，副縣長王瑞德說，已取得地主同意，若順利，十月底前可動工，二○二九年完工。

副縣長王瑞德指出，太極峽谷因加走寮溪湍急切割砂岩層，造就雄偉壯闊的峽谷流水地貌，有「西部太魯閣」之稱，但過去因山崩釀嚴重傷亡，一度封閉沉寂，縣府興建全台首座階梯式索橋的吊橋「竹山天梯」，為再添新亮點，擬引進纜車。

他表示，地方希望太極峽谷的美景能被更多人看見，同時帶動周邊觀光，縣府為此規畫「遊茶竹．覽峽瀑」低碳永續旅遊計畫，將興建空中觀光纜車，並把八卦茶園、竹林區、太極峽谷、青龍瀑布等景點串連，遊客可沿線俯覽大自然美景。

初步規畫纜車路線全長一點七公里，因總長度並未超過兩點五公里，毋需環評。縣府已經徵詢十七名地主，並取得將近卅筆土地同意書，後續將展開協議價購，待土地取得就能申請興辦計畫。

王瑞德說，空中纜車站將設於天梯遊客中心，若用地取得、興辦計畫等程序順利，最快今年六月可發包工程規畫設計，並希望在十月底前發包統包工程並動工，未來採ＯＴ結合ＢＯＴ方式營運。

唯太極峽谷的聯外道路欠佳，且周邊停車空間不足，後續也將規畫改善，若纜車工程及委外招商等順利，預計二○二九年就能完工，預估每年可吸引逾廿五萬人次造訪，創造約三點三億元觀光產值，也可擴大串連瑞龍瀑布、紫南宮、杉林溪等周邊景點。