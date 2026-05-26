新聞眼／盧秀燕營養午餐政策兩度轉向 品質將受檢視

台中市國中小午餐免費政策一年內兩度轉向，從「非法定福利不跟進」、「僅限公立」到「全面納入私校」，引發外界高度關注。市長盧秀燕則表示是「從善如流」，決定擴大補助範圍，但短時間內政策落差大，讓綠營撿到槍，成為議會攻防焦點。

綠營質疑，市府先前強調財政負擔，如今卻能迅速擴大支出，反映政策評估未臻周延或與選舉時程有關；藍營則強調，政策調整是回應議會與民意對「教育福利公平」的要求，屬必要修正。

台中原未積極推動免費午餐，盧秀燕過去以「非法定福利」為由持保留態度。然而在各縣市相繼跟進、形成「學校午餐免費化」趨勢後，台中不僅宣布公立學校免費，並加碼「周周喝鮮奶」，政策力道明顯升高。

但初期排除私校，引發「公私分流」爭議，議會內不分黨派均有聲音要求調整，認為同為學生卻採取不同補助標準，恐造成制度不一致。在多方壓力下，市府最終補上私校缺口，使政策走向全面化。

值得注意的是，正值地方選舉布局逐漸升溫之際，政壇人士分析，納入私校後，受益對象擴及約兩萬五千名學生家庭，多為中產雙薪族群，具備投票率高、政策敏感度強等特性，因此午餐免費被視為政治利多之一。另有觀察指出，盧秀燕任期進入尾聲之際，透過全面免費政策，有助降低教育福利議題被持續攻擊的力道。

不過，政策從「未全面推動」到「部分補助」，再到「全面免費」，短時間內連續調整，外界關注是否經完整財政評估。

以支出規模來看，台中市免費午餐每年經費約四十億元，市府同時仍需支應捷運藍線、台中巨蛋等重大建設，多項計畫仍以市府自籌為主，在社福擴張與建設投資並行下，資源配置如何取捨，備受關注。

教育界人士則提醒，除財政壓力，未來供餐品質、採購機制與執行穩定性亦需同步檢視，避免因快速擴張影響長期運作。整體而言，台中市午餐政策從保守態度轉為全面補助，政策背後的財政可行性與政治效應，將持續受到檢視。