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台中免費營養午餐納入私校 綠營質疑慢半拍

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市推動學童免費營養午餐，原本只限定公立國中小學生，市長盧秀燕25日宣布加碼，將私立國中小學生納入。圖／聯合報系資料照片
台中市推動學童免費營養午餐，原本只限定公立國中小學生，市長盧秀燕25日宣布加碼，將私立國中小學生納入。圖／聯合報系資料照片

台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，台中市長盧秀燕昨宣布，追加納入私立國中小學生，共約二十四萬人受惠，全年所需經費約四十億元。不過，高雄市前天才宣布擴大私校補助，盧市府隔天隨即跟進，遭綠營質疑慢半拍，只為了政治利益考量。藍營則肯定盧市府審慎評估，從善如流。

台中市自一一五學年度起將實施公立國中小免費午餐政策，昨天宣布進一步納入私立國中小學生後，受惠學生增加至二點五萬人，共廿四萬名學生；年度預算從卅六億擴充至四十億元。

盧秀燕表示，台中市為全國第二大城市，各項公共政策經費負擔比其他縣市大很多，且台中這幾年是建設高峰期，財政很辛苦，負擔雖沉重，但市府仍盤點財源，將私立國中小納入午餐全面補助。市府傾聽民意、從善如流、讓孩子更好。

民進黨台中市長參選人何欣純指出，她早在年初即提出「營養午餐免費不該分公私立孩子」，批評盧市府不僅此前跟風台北市，如今又因高雄市宣布而跟進，質疑盧總是在政治盤算下跟風，「什麼都慢半拍」。

民進黨市議會黨團質疑，早就提醒中市府不應把超過兩萬多名私校學生排除在外，現在納入是「亡羊補牢」，不是「超前部署」，並要求市府說明清楚補足的預算來源。

中市教育局表示，私立國中小學生數約二點五萬人，預估一學期所需經費約一點七六億元。一一五學年度經費將優先由年度相關預算結餘支應，如有不足，得依規動支相關基金賸餘支應，不會排擠其他經費；明年度所需經費將編列預算支應。

國民黨市議會黨團表示，市府考量財源、審慎評估，雖未一步到位，如今從善如流補足，仍屬正向回應。另呼籲「台中有鈣讚」計畫，應擴大納入私立國小孩童與尚未就讀幼兒園的幼童，總經費約兩千多萬，補上教育福利最後一塊拼圖。盧秀燕回應「我們聽到了」，市府會考量財源與執行能力慎重盤點。

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