關稅衝擊營運 中市「納管金」減免上路 8500家工廠受惠

台中市長盧秀燕今日表示，市府向中央爭取「雙金」減收措施已有進展，經濟部近日已完成相關法令修正，各縣市政府可提報減收方案，待核定後實施。台中市規畫今年納管及特定工廠相關費用全面免繳，預估減收約6億元。

盧秀燕指出，台中市目前約有8500多家納管及特定工廠，依規定每年須繳納相關費用，金額依規模不同約落在2至3萬元，最高可達10萬元。此次若順利獲中央核定，將全面免收今年費用，協助業者減輕營運壓力。

近期中小型製造業受美國關稅影響，訂單與營運面臨挑戰，議會不分黨派均建議市府向中央爭取比照疫情期間作法，減免相關費用。市府在經濟部完成修法後，已即刻提出申請，希望盡速協助產業紓困。

盧秀燕說明，納管及特定工廠制度為中央自2020年起推動，針對尚未完全合法、但可透過輔導轉型的工廠建立登記制度，相關費用由地方收取，並用於輔導改善及公共安全提升。由於屬全國性政策，地方若要減收，須由中央修法授權。

她提到，目前相關費用自3月起開始徵收，台中市已有近八成業者完成繳納。未來待經濟部核定後，市府將由經發局協助已繳費業者辦理全額退費；若業者有意簡化流程，也可選擇將費用留抵明年度使用。

盧秀燕並感謝議員江和樹等人關注此議題，讓地方得以提出減免方案，共同減輕產業負擔。