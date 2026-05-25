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搭台鐵北上躲過高鐵異常 陳清龍促發豐原特快車

中央社／ 台中25日電

高鐵今天因號誌訊號異常調整班表，不少人受影響。民眾黨立委陳清龍因搭乘台鐵豐原至台北的自強號，順利抵達立法院，他表示，將爭取台鐵增開並促發豐原特快車。

台灣高鐵今天上午因受到號誌訊號異常影響，上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座。交通部長陳世凱及多名立委均受影響，無法準時抵達立法院。

家住台中豐原的陳清龍今天告訴中央社記者表示，他為了上午9時召開的交通委員會審查會，上午6時41分搭乘台鐵從豐原到台北的自強號，上午8時40分抵達台北，但因為部長、召委及其他立委尚未抵達，委員會延後開會。

目前台鐵北台中（豐原）至台北直達、半直達每天有6班次，假日加開2班次。陳清龍指出，因應通勤族需求，希望交通部在北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃，應該加速辦理並研議增開班次。

家住台中的張小姐每逢週五回台中，週一搭乘高鐵北上台北工作，今天恰好不用到辦公室，未搭乘高鐵躲過一劫。她說，妹妹因要到新北市工作，一早從雲林站搭乘高鐵北上，直接卡在車上。

高鐵 豐原 陳清龍

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