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暴雨脫光跳水... 員林龍燈公園滯洪池滿水位 男子裸游罰款5千元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市龍燈公園去年7月8日因豪大雨暴漲，黃男全裸跳水，彰化地方法院判決罰款5千元。本報資料照片
彰化縣員林市龍燈公園去年7月8日因豪大雨暴漲，黃男全裸跳水，彰化地方法院判決罰款5千元。本報資料照片

去年7月8日彰化縣豪大雨，員林市龍燈公園滯洪池接近滿水位，黃姓男子全裸跳水嬉戲，朋友側錄上傳影片，被警方依妨害風化移送偵辦。彰化地方法院依犯公然猥褻罪，判處黃男罰金5千元。可上訴。

去年7月8日中部地區強烈對流雲系致雷聲隆隆，彰化縣凌晨到中午豪大雨，員林市龍燈公園滯洪池暴漲，黃男全裸跳入池內戲水，游到籃球場抓住籃球框，又游到另一邊玩水，友人拿手機錄影，事後上傳臉書。

彰化地檢署起訴水指出，黃男當天上午11點及下午1點25分，全裸跳水「進入池內戲水展示的方式，…足以引起普通一般人羞恥或厭惡而侵害性的道德感情，有礙於社會風化的猥褻行為，使不特定多數人得以共見共聞。」

警方網路巡邏時，通知黃男到案說明，黃男坦承不諱。檢方根據見聞證人、龍燈滯洪池監視錄影畫面，認為他觸犯公然猥褻罪嫌，並聲請簡易判決處刑。

彰化地院主要量刑理由為，黃男輕忽他人觀感，貿然在公園滯洪池、籃球場裸露全身，但裸露時間不長、周圍觀眾不多，所損害尚非嚴重，且犯後坦承全部犯行，犯後態度尚可，先前無公然猥褻前科，及年輕尚輕難免較為衝動，並考量其智識程度、家庭生活狀況，判處如主文所示之刑。

員林 滯洪池

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