破羽球苦撐…中市3連霸羽球隊克難練習 運彩公會理事長大手筆送暖

羽球價格連番上漲，台中市西苑高中羽球隊因經費短缺，只能克難用已缺損的羽球苦撐。立法委員廖偉翔、台中市議員黃馨慧得知後，聯繫運彩公會理事長何昱奇，何今大方的捐贈5箱羽球，台中市羽委會主委謝震穎也加碼2箱，一同為西苑高中羽球隊送暖，同時希望能拋磚引玉，能有更多人予以協助。

西苑高中羽球隊有「中部羽球國手搖籃」美譽，曾寫下男子團體賽3連霸的輝煌紀錄。西屯區長鄭錫禧和教育局、運動局官員都出席今天的活動，同時肯定何昱奇的義舉。

何昱奇表示，基層體育需要長期支持，尤其羽球在台灣擁有深厚基礎，許多優秀選手都從校園開始扎根。未來除了持續關注運動產業發展外，也會透過實際行動回饋學校與基層球隊，為台灣體育環境盡一分心力。

他也感謝西苑高中羽球後援會榮譽會長侯家丞曾對他有過提攜與照顧，心裡始終感謝這份恩情，也促成今天的捐贈，也是一種「感恩與傳承」的延續，希望讓更多年輕選手能在良好的環境中成長，勇敢追逐自己的夢想。

廖偉翔感謝何昱奇對基層體育的奉獻，並與何有共同的信念。也就是不會等到選手拿了奧運金牌時才去宣傳和支持他，而是從基層開始就在物資等各方面予以支持。黃馨慧也說，希望運動部能把運彩公會捐出的基金確實用在基層選手上，讓他們出國比賽時不必每次都辛苦的募款。

西苑高中羽球隊教練劉治倫透露，球員每天消耗的羽球數量大，但因為羽球價格大漲，以往的預算現在只能買到3分之1數量的羽球。雖然校方與教練團拼命尋找資源，但仍面臨沈重負擔。

校長劉洲溶感謝何昱奇和廖偉翔、黃馨慧伸出援手、大方贈球，期盼這批高品質的訓練用球能迅速拉回球員手感，讓選手們無後顧之憂地專注於練習，並在接下來的全國國高中羽球錦標賽與各項國手選拔中為台中市爭取榮譽。

西苑高中羽球隊有「中部羽球國手搖籃」美譽，曾寫下男子團體賽3連霸的輝煌紀錄。記者黃寅／攝影