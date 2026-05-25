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彰化首度野放皇蛾寶寶 50隻幼蟲離開保護區將挑戰自然環境

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉花樹銀行今到員林藤山步道野放50隻皇蛾幼蟲。圖／花樹銀行提供
彰化縣大村鄉花樹銀行今到員林藤山步道野放50隻皇蛾幼蟲。圖／花樹銀行提供

彰化縣大村鄉花樹銀行復育皇蛾邁入第十三年，今首次到園區以外，也首次野放皇蛾的幼蟲，獲得兩名長期到員林市藤山步道運動的生態愛好者答應協助看顧，密切回報幼蟲活動情形。

花樹銀行創辦人郭俊銀今帶50隻四齡蟲、五齡蟲階段的皇蛾寶寶，到員林藤山步道「易地野放」；他說，剛孵化的幼蟲會被螞蟻搬回窩當食物，四齡蟲之前會成為野鳥點心，今野放的幼蟲長約8至10公分，基本上已有能力對抗一些天敵攻擊，且步道有皇蛾寶寶食草台灣原生種樹「江某（俗稱鵝掌柴、鴨腳木），不怕餓肚子。

郭俊銀表示，八卦山自然生態豐富，春季南路鷹、紫斑蝶過境引起注意，皇蛾的熱度卻不如牠們，實在可惜，花樹銀行以皇蛾作為八卦山生態復育指標性昆蟲，每年孵化上千隻皇蛾，有的在園區過完一生，有的在此繁衍後代，有的則振翅飛向外面世界，令他振奮的是近年陸續有民眾回報花壇鄉虎山岩、芬園鄉的養雞場、員林市藤山步道皇蛾現蹤，這證明皇蛾族群逐漸在八卦山開枝散葉。

郭俊銀希望，過去野放皇蛾成蛾，今野放幼蟲，待幼蟲蛻變羽化，更多到山林間休憩的民眾有機會目睹台灣最大的蛾類，重返原本屬於牠們的家園跟自然共生。

彰化 野放 復育

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