中捷公共藝術「徑．流」亮相 構築詩意移動空間

台中捷運推動公共藝術計畫，其中，中捷高鐵台中站公共藝術作品「徑．流」近期亮相，以輕盈金屬纖維構築漂浮於穿堂層弧形天花板間，期盼讓原本單純交通場域轉化為文化藝術空間。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，公共藝術作品「徑．流」設置於高鐵台中站二樓穿堂層，採東、西兩側出口雙組件形式呈現。東側高鐵端出入口作品如筆墨揮灑，象徵旅程初始的昂揚意志；西側台鐵端則以「頓號」為創作意象，展現停頓、轉折與再出發節奏。

中捷公司說明，「徑．流」由藝術家黃裕智創作、阿木司藝術團隊策畫。藝術團隊指出，創作靈感源自藝術家初次走入高鐵台中站時，對場站柱列延伸感與空間節奏的觀察，進而以「詩意的移動」為主軸，透過不鏽鋼與銅質線材細膩編織，替硬質建築空間注入如呼吸般韻律感，也象徵旅客穿梭於三鐵共構交通樞紐時，川流不息的移動軌跡與情感連結。

中捷公司提到，作品同時運用金屬材質反光特性，在自然光與室內光源變化下，呈現流動閃爍光影效果，強化旅客與站體空間感知互動，讓原本單純交通場域，轉化為富含精神意涵的文化藝術空間。

中捷公司總經理朱來順表示，中捷持續透過公共藝術，擴展城市文化維度，繼文心森林公園站「日日」、烏日站「微浮」及市政府站「伏流音場」等作品後，「徑．流」如同一條承載旅人心緒的情感流域，期待旅客抬頭仰望作品時，都能感受到公共藝術帶來的溫度與美感想像。