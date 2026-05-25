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台中機場捷運邁新步 綜規與基本設計招標公開閱覽

中央社／ 台中25日電

台中機場捷運（橘線）繼今年2月由交通部再陳報行政院審議後，台中市府今天起將「綜合規劃」及「基本設計」招標採購公開閱覽，象徵邁入更細部規劃設計階段，盼蒐集各界意見。

台中市政府今天發布新聞稿表示，捷運橘線可行性研究於民國113年7月獲交通部審議原則同意後，已於114年7月進入行政院審議階段；市府也依行政院意見完成財政部促參平台審議程序，目前交通部已再度將報告書陳報行政院審議。

台中捷運工程局長蘇瑞文表示，捷工局提前展開綜合規劃及基本設計招標準備，並秉持公開透明原則，於公告招標前先行辦理公開閱覽，廣泛蒐集各界意見，作為後續優化招標文件的重要參考。

蘇瑞文說明，捷運橘線全長約29.23公里，規劃設置26座車站，包括15座高架車站及11座地下車站，路線自台中國際機場出發，行經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里及霧峰等行政區，肩負空港門戶聯外運輸功能，更是帶動城市整體發展，以及提升競爭力的重要交通建設。

捷工局說明，此次標案內容涵蓋「綜合規劃」及「基本設計」兩階段工作，透過公開閱覽機制，可讓潛在投標廠商先行瞭解工作內容、契約條款及投標規範，並提出相關建議，作為後續降低履約風險及完善招標文件的重要依據。

機場捷運 台中捷運 財政部

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