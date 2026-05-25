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彰化員林市重劃區幼兒園今年7月獨招 家長詢問熱度高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市新建重劃區幼兒園熱鬧動工興建已近完工階段，預計今年7月招生。
彰化縣員林市新建重劃區幼兒園熱鬧動工興建已近完工階段，預計今年7月招生。

彰化縣員林市公所2024年動工新建重劃區幼兒園，目前接近完工階段，市公所預計新學年（115學年）第一學期開園，招收8班176名3歲至6歲幼童、兩班32名幼幼班，已有很多家長洽詢，希望孩子在新校舍就讀。

員林市公所表示，新建重劃區幼兒園可整合大埔分班、西東分班、東北分班、鎮興分班，未來東西分班、東北分班、大埔分班遷至重劃區幼兒園，鎮新分班遷1班過來，留1班在原處上班，176名招生名額包括以上遷班學生人數，應剩不到100個名額，因其公幼、非營利幼兒園所4月完成招生，員林市新建重功區幼兒園將採獨招，入學以幼童戶籍為優先。

員林市幼兒園指出，申設時的師生比1比15，教育部將調降為1比12，員林市重劃區幼兒園既是新設園所，應符合新規定，也就用新師生比設定招生名額，因此核算為大、中、小班為176名學童，幼幼班師生比新規定為1比8，兩班合計32名幼兒；重劃區幼兒園7月間將招生，8月開學，已有很多家長詢問何時可登記。

員林市東區公共幼兒園不敷使用，故市長游振雄規畫在都市計畫重劃區「兒6」兒童遊樂場興建幼兒園，代理市長賴致富接續推動，國教署補助3134萬元、縣議會和員林市代會支持預算，各補助500萬元、市公所自籌近2425萬元，新建幼兒園主體工程總經費合計約6059萬元，市公所又動支約1434萬元辦理幼兒園環境改善工程及設施，未來朝多目標場域使用，原擬本（114）學年第二學期開園，因內裝工程等問題延後一學期上課。

員林 幼兒園

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