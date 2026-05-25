密室逃脫暗藏公安死角 盧秀燕宣布啟動聯合稽查

台中市議員賴順仁今日在市政總質詢中直言，近年主打沈浸式體驗的「密室逃脫」管理，涉及多個局處卻缺乏整合，恐形成監管灰色地帶。市長盧秀燕則當場承諾，近期內啟動專案聯合稽查。

近年主打沈浸式體驗的「密室逃脫」風靡年輕族群與學生，然而台北市信義區日前發生員工疑遭勒頸窒息身亡的重大事故，震驚社會。

賴順仁指出，該起事故中，年僅29歲的員工於恐怖主題場館擔任NPC（非玩家角色），卻因缺乏完善防護機制，在昏暗環境中遭繩索勒頸，現場玩家一度誤認為遊戲效果而延誤救援，最終釀成悲劇。他強調，台北已付出血的代價，台中不能再掉以輕心。

他說，密室逃脫場館多以昏暗燈光、複雜隔間與曲折動線營造氛圍，並大量使用電磁鎖與機關設施，一旦發生火災或設備異常，逃生風險極高。然而目前台中市相關權責分散於經發、都發、消防、勞工及法制等局處，形成「多頭馬車」現象，恐導致責任模糊、相互推諉。

對此，賴順仁提出三項具體建議：一立即啟動專案聯合稽查，由經發局與消防局主責，整合相關局處，在一個月內完成全市密室逃脫及沈浸式場館的全面安全檢查。

二公布合格業者名單，將通過消防、建管及勞檢的業者名單公開，並推播至校園，提供消費者辨識依據。三則研擬產業安全指引，建立包含緊急解鎖、斷電連動與員工防護機制在內的標準作業程序（SOP），強化制度化管理。

市長盧秀燕則當場承諾，市府絕不容許公共安全與職業安全存在漏洞，將由經發局擔任窗口，整合消防、都發、勞工及法制局，近期內啟動專案聯合稽查，全面盤點並檢視相關場館安全；同時評估制定產業安全指引，建立更完整的管理機制，全力保障市民及從業人員安全。

台中市法制局長李善植表示，密室逃脫屬新興沈浸式娛樂產業，多數場館面積未達500平方公尺，依現行台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例尚無須強制投保，但考量實際風險，市府將研議納入規範。