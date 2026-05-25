彰東都計被質疑拖累捷運綠線延伸 彰縣府：沒有延誤問題

台中捷運綠線延伸線分為北段大坑、南段彰化，近日有台中市議員提出，台中市民不該被彰東都市計畫「卡住」，呼籲市府評估南北段分開施作。彰化縣議會多名議員在議會質詢關切進度，彰化縣府交通處長林孟弘表示，捷運綠線延伸彰化採中彰共同推動，才能發揮最大效益，目前綜合規劃已進入實質審查階段，在核定前彰東擴大都市計畫也會同步完成，「沒有延誤問題」。

縣議員陳銌銌質詢指出，捷運綠線最近出現與彰化「脫鉤」的聲音，擔心彰化在重大建設上陷於被動，甚至形容「像待宰羔羊」。她也提到，彰化部分地區公共運輸資源不足，公車班次稀少，部分地區交通不便，導致年輕人口持續流向台中。

建設處長陳昌茂指出，2024年捷運綠線延伸可行性評估會通過，是因中彰共同推動可達最大效益，綠線需要彰東地區運量支撐，兩地相輔相成。他說，縣府將加速彰東都市計畫進度，力拚在捷運綠線送行政院審查前完成核定；都市計畫需整合交通運輸、產業及住宅等面向，雖須審慎推進，但不會拖累捷運進程。

縣議員蕭文雄則質疑，捷運綠線延伸彰化歷經多年討論，未來是否仍具可行性，或可能出現變數，甚至擔心中彰若由不同政黨執政，計畫恐受影響。

林孟弘說，台中捷運綠線延伸彰化綜合規劃已送交交通部審查，鐵道局在4月29日請各單位進行審查，依運量及建置成本評估，整體規劃較分開施作效益更高，初期研究即已確認方向。現階段綜規進入實質審查程序，彰東都市計畫也將同步加速推動，確保在核定前完成配套，「沒有延誤問題」。

此外，縣議員張錦昆關切捷運綠線是否有機會延伸至員林。林孟弘表示，目前鐵路高架化、捷運綠線延伸及彰化軌道路網各有進度，彼此相互搭配；員林已有火車站，屬整體軌道路網一環，未來彰化將規劃彰南捷運線銜接，因此台中捷運綠線不太可能再往其他路線延伸，而是由彰化自身路網延續發展。