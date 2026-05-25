棒球教練猥褻案遭監院糾正 盧秀燕提不同看法

監察院為松姓棒球教練強制猥褻學童案等糾正台中市政府教育局等，台中市長盧秀燕今天表示，不滿意這報告，包括未點出良民證（警察刑事紀錄證明）問題等。

台中某國民小學棒球隊松姓教練對數十名學童犯90件強制猥褻等罪，監察委員紀惠容與王麗珍22日說，經調查發現校方漏查行為人猥褻前科，及教育局監督所屬學校辦理不適任人員通報及查詢顯有疏漏等，已依法糾正國小及教育局。

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹上午在台中市議會質詢表示，教育局長蔣偉民未懲處，「學校只有校長管嗎？」

盧秀燕以非洲豬瘟案為例答詢說，首長管理不當被彈劾，她就讓首長下台，但監察院是糾正機關，非局長個人。

她說，對這件事感到心痛，做壞事的人須付出代價，教育局調查當初疏忽的學校該查證不查證，校長下台、改任教師，而當事人能出具良民證，凸顯須改革良民證問題，未來有性侵前科、傷害孩子或家庭暴力者，應不能取得良民證。

警察刑事紀錄證明核發條例規定，良民證明確記載有無刑事案件紀錄，但受拘役、罰金宣告者或受緩刑宣告未經撤銷等情況不予記載。

不過，民主進步黨籍台中市議員張家銨透過文字稿說，根據監察院報告，學校進用教練，未依性別平等教育法及不適任人員查詢規定查核教練猥褻前科，放任教練證逾期照樣續聘；教育局對所屬學校在不適任人員通報與查詢、校園空間安全督導等長期監督不周。

張家銨表示，盧秀燕把焦點轉向「教練有前科卻拿得到良民證」，試圖把錯推給制度，淡化學校與教育局重大疏失，誤導市民、二度傷害被害孩子與家長，逃避政治責任。