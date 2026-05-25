棒球教練性侵案遭監院糾正 盧秀燕喊話重判、改革良民證制度

台中市松姓棒球教練性侵學童，監察院日前糾正該校與台中市教育局，認為校方未察覺該教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失。民眾黨市議員江和樹今反映家長氣憤難耐，要求教育局長下台。台中市長盧秀燕表示，她主張法院要重判，並應改革良民證制度，及學校用人須更謹慎。

台中某國小棒球隊松姓教練對數十名學童犯下90件強制猥褻等罪，一、二審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期。監察院也介入調查，並於22日糾正國小及台中市教育局，監委紀惠容、王麗珍發布調查報告指出，此案有幾項疏失，包含校方漏查行為人猥褻前科、空間管理流於形式，以及台中市教育局監督所屬學校辦理不適任人員通報及查詢顯有疏漏，案發後也缺乏專案統籌機制。

市議員江和樹指出，台中市松姓棒球教練性侵學童，共53個學童受害，監察院已糾正校方與教育局處置疏漏，家長氣憤難耐，要求教育局長下台。他說，傷害已經造成了，難道校長下台就沒事了嗎？教育局長要怎麼負責？「盧市長身為媽媽市長心不會心痛嗎？」

教育局長蔣偉民說，針對監察院糾正，校方確實有行政疏失，市府已嚴厲究責，包含時任校長記2大過、現任校長記1申誡等；案發後教育局也積極擴大調查。

盧秀燕指出，「我們都是為人父母，家長的心痛可想而知」，但更重要的是讓做壞事的人繩之以法、付出代價，而不是其他人代為受過；當初疏忽的校長也下台，但有家長替校長說話，指校長因為歹運下台，「如果他歹運，其他人不是更歹運？」因為校長尚未負起場域管理責任，該查證不查證，因此校長要負起代價。

盧秀燕說，在該事件中，「該付出代價的付出代價，該做事的做事，教育局就是在做事」，該事件與非洲豬瘟不同，豬瘟中局處首長是因為管理不當，個人被監察院彈劾，「所以我讓他們下台」，就像賴清德總統被立法院彈劾一樣，但此事監察院糾正的是機關，並非局長個人。

盧秀燕強調，該事件也凸顯良民證問題，良民證如何核發是國家規定，目前良民證可塗銷，因此該棒球教練雖有猥褻前科卻仍持有良民證，希望該事件後可以痛定之痛，除喊話法院要重判，讓壞人付出沉痛代價，並應改革良民證，未來有家暴、性侵等前科紀錄的民眾不可塗銷給予良民證，以及未來校長對於非教師人員聘用須提高警覺，改革工作仍在進行中。