「彰化GO購」大獎沒車沒房 頭獎改百萬現金縣府揭背後考量

彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，過去有抽電動車、青年住宅的高話題性獎項，今年最大獎祭出100萬元現金，民眾認為大獎縮水，縣府指出，今年有4500項獎項比去年多、總價值約1600萬元，過去抽中汽車的民眾不少傾向折現、轉賣，因此今年增加現金獎項，以符合民眾偏好。

彰化縣長王惠美今天宣布活動內容表示，民眾於6月1日至8月31日期間在彰化縣內消費，單筆滿500元至未滿1萬元，可獲最多10組抽獎序號；1萬元以上未滿10萬元者，最多20組；10萬元以上則最多30組，消費越多、中獎機率越高。

今年活動時間也比去年提前，外界解讀是否與王惠美任期接近尾聲有關，不過縣府指出，此次主要是配合縣內大型觀光活動時程，希望與「鹿港慶端陽」及「王功漁火節」串聯，帶動地方消費。活動期間只要在兩場大型活動舉辦鄉鎮消費，民眾還可額外獲得1組加碼抽獎序號。

相較去年準備市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車、約74萬元的SUZUKI NEW SWIFT、價值逾86萬元的SUZUKI JIMNY等車款，以及5名5克黃金條塊，今年最大獎改為100萬元現金1名，被部分民眾認為吸引力不如過往。

縣府經濟暨綠能發展處指出，今年獎項增加至4500多個，除100萬元現金大獎外，另有10萬元現金10名，以及5萬元、1萬元等不同級距現金獎，最低3000元現金預計超過3000人可獲得，另搭配Aura Mini小鷗拉電動腳踏車、iPad Air（11吋）、AirPods 4等獎品，總價值約1600萬元與去年差不多。

回顧「彰化GO購」緣起，2020年疫情衝擊經濟後，各縣市陸續推出振興消費方案，彰化縣府於2021年舉辦活動可抽伸港百萬青年住宅話題十足。不過，後來抽中價值125萬元青年住宅的一房型得主，最終選擇折換等值現金，扣除10％機會中獎稅後，約112萬5000元入帳。

縣府也發現，近年抽中汽車的得主中，不少人會詢問車商是否能回購、折現，或直接轉賣，因此今年調整方向，增加現金型獎項，希望讓獎品更貼近民眾需求，也提升參與意願。