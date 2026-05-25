快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

「彰化GO購」大獎沒車沒房 頭獎改百萬現金縣府揭背後考量

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，最大獎為1百萬現金。記者林敬家／攝影
彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，最大獎為1百萬現金。記者林敬家／攝影

彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，過去有抽電動車、青年住宅的高話題性獎項，今年最大獎祭出100萬元現金，民眾認為大獎縮水，縣府指出，今年有4500項獎項比去年多、總價值約1600萬元，過去抽中汽車的民眾不少傾向折現、轉賣，因此今年增加現金獎項，以符合民眾偏好。

彰化縣長王惠美今天宣布活動內容表示，民眾於6月1日至8月31日期間在彰化縣內消費，單筆滿500元至未滿1萬元，可獲最多10組抽獎序號；1萬元以上未滿10萬元者，最多20組；10萬元以上則最多30組，消費越多、中獎機率越高。

今年活動時間也比去年提前，外界解讀是否與王惠美任期接近尾聲有關，不過縣府指出，此次主要是配合縣內大型觀光活動時程，希望與「鹿港慶端陽」及「王功漁火節」串聯，帶動地方消費。活動期間只要在兩場大型活動舉辦鄉鎮消費，民眾還可額外獲得1組加碼抽獎序號。

相較去年準備市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車、約74萬元的SUZUKI NEW SWIFT、價值逾86萬元的SUZUKI JIMNY等車款，以及5名5克黃金條塊，今年最大獎改為100萬元現金1名，被部分民眾認為吸引力不如過往。

縣府經濟暨綠能發展處指出，今年獎項增加至4500多個，除100萬元現金大獎外，另有10萬元現金10名，以及5萬元、1萬元等不同級距現金獎，最低3000元現金預計超過3000人可獲得，另搭配Aura Mini小鷗拉電動腳踏車、iPad Air（11吋）、AirPods 4等獎品，總價值約1600萬元與去年差不多。

回顧「彰化GO購」緣起，2020年疫情衝擊經濟後，各縣市陸續推出振興消費方案，彰化縣府於2021年舉辦活動可抽伸港百萬青年住宅話題十足。不過，後來抽中價值125萬元青年住宅的一房型得主，最終選擇折換等值現金，扣除10％機會中獎稅後，約112萬5000元入帳。

縣府也發現，近年抽中汽車的得主中，不少人會詢問車商是否能回購、折現，或直接轉賣，因此今年調整方向，增加現金型獎項，希望讓獎品更貼近民眾需求，也提升參與意願。

彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，今年獎項增加至4500多個，總價值約1600多萬。記者林敬家／攝影
彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，今年獎項增加至4500多個，總價值約1600多萬。記者林敬家／攝影

電動車 彰化 王惠美 消費

延伸閱讀

統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討

全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」消費滿額現折70元 發文再抽購物金

彰化1到12年級達「一生一平板」 教學升級迎數位管理挑戰

打造生生有平板 智慧學習再升級

相關新聞

當年山崩釀嚴重死傷 太極峽谷要靠纜車翻身最快10月動工

南投竹山太極峽谷地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，但過去因山崩釀嚴重傷亡沉寂，為提振觀光，縣府打造梯子吊橋，現規畫興建空中纜車，副縣長王瑞德今曝最新進度，他說，已取得地主同意，若順利，10月底前可動工，2029年完工。

棒球教練性侵案遭監院糾正 盧秀燕喊話重判、改革良民證制度

台中市松姓棒球教練性侵學童，監察院日前糾正該校與台中市教育局，認為校方未察覺該教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失。民眾黨市議員江和樹今反映家長氣憤難耐，要求教育局長下台。台中市長盧秀燕表示，她主張法院要重判，並應改革良民證制度，及學校用人須更謹慎。

「彰化GO購」大獎沒車沒房 頭獎改百萬現金縣府揭背後考量

彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，過去有抽電動車、青年住宅的高話題性獎項，今年最大獎祭出100萬元現金，民眾認為大獎縮水，縣府指出，今年有4500項獎項比去年多、總價值約1600萬元，過去抽中汽車的民眾不少傾向折現、轉賣，因此今年增加現金獎項，以符合民眾偏好。

枕木爛、棧道壞！南投九九峰步道將翻修 6月全線禁入封閉

南投草屯九九峰森林步道年久失修，沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，為確保遊客安全，並提升遊憩品質，林保署南投分署規畫全線步道整修，預定6月5日至11月5日進行施工，施工期間步道封閉，11月6日重新開放。

民間認養「谷關七雄」3熱門步道 公私合力降低山友迷途風險

林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，簽署「谷關七雄」屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道的認養備忘錄（MOU），公私合力，匯聚民間山岳團體專業經驗與在地企業的永續資源，打造更安全、優質且永續的登山環境。

議員籲「台中有鈣讚」擴大納私小及未就學幼童 盧秀燕：聽到了

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度加碼納入私立國中小學生營養午餐免費，台中市今年2月推出「台中有鈣讚」政策，學童每周可兌領一瓶乳品，國民黨市議員李中呼籲市府應該擴大納入私立國小孩童與尚未就讀幼兒園的學齡前幼童。盧秀燕回覆說，市府會慎重盤點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。