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枕木爛、棧道壞！南投九九峰步道將翻修 6月全線禁入封閉
南投草屯九九峰森林步道年久失修，沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，為確保遊客安全，並提升遊憩品質，林保署南投分署規畫全線步道整修，預定6月5日至11月5日進行施工，施工期間步道封閉，11月6日重新開放。
林業保育署南投分署指出，九九峰森林步道位在南投草屯，其山巒堆疊連綿，地質地形特殊，生態豐富，四季景色別具，步道沿途可欣賞溪谷景致，還能遠眺中部平原、國道六號、鳥嘴潭人工湖、九九峰氦氣球園區等景觀，為知名健行路線。
而九九峰森林步道於2011年完工，開放至今已逾15年，沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，影響遊客安全，為此委託專業工程顧問公司規畫設計，將進行全線整修工程，施工過程將兼顧對生態環境的保護。
林保署南投分署表示，九九峰步道整修秉持安全、永續、友善的原則，除改善設施、提升安全，也將同步展開生態檢核，針對施工區域、工期及工法均以減少對野生動物及生態環境方式進行，以維護在地生態系統的完整性。
九九峰步道整修施工時間自6月5日至11月5日，為期5個月，為避免施工時影響遊客安全，屆時將全線封閉，登山遊客務必遵守管制措施，勿強行通過，以維護自身安全，相關資訊將隨時公告於台灣山林悠遊網網站（https://recreation.forest.gov.tw/）。
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