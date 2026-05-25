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民間認養「谷關七雄」3熱門步道 公私合力降低山友迷途風險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，圖為以手鋸移除步道上的倒木情形。圖／林業署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，圖為以手鋸移除步道上的倒木情形。圖／林業署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，簽署「谷關七雄」屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道的認養備忘錄（MOU），公私合力，匯聚民間山岳團體專業經驗與在地企業的永續資源，打造更安全、優質且永續的登山環境。

林業保育署台中分署表示，推動山林永續除了政府持續投入，更需要民間團體與企業共同參與，才能有效整合資源、擴大守護山林的力量。這次步道認養期自今年5月25日至2028年5月24日，為期2年，各認養單位未來將定期投入步道環境清潔、設施巡檢與簡易修繕，並協助即時回報步道狀況，同時推廣「Leave No Trace（LNT）無痕山林」理念，降低環境衝擊與山域風險。期盼能透過公民參與，大幅提升步道設施的維護效率、降低山友迷途風險，有效減輕山林環境的遊憩壓力。

林業保育署台中分署指出，大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，早於2024年至2025年間已參與步道認養合作。認養期間，各協力單位每年執行5至8場步道維護工作，包括淨山、危木移除、反光牌誌維護及手作步道修繕等，成果獲山友肯定，有效提升步道安全與遊憩品質。

林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」。圖／林業署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」。圖／林業署台中分署提供

步道進行簡易反光牌誌維護，降低山友迷途風險。圖／圖／林業署台中分署提供
步道進行簡易反光牌誌維護，降低山友迷途風險。圖／圖／林業署台中分署提供

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