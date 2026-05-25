聽新聞
0:00 / 0:00
民間認養「谷關七雄」3熱門步道 公私合力降低山友迷途風險
林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，簽署「谷關七雄」屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道的認養備忘錄（MOU），公私合力，匯聚民間山岳團體專業經驗與在地企業的永續資源，打造更安全、優質且永續的登山環境。
林業保育署台中分署表示，推動山林永續除了政府持續投入，更需要民間團體與企業共同參與，才能有效整合資源、擴大守護山林的力量。這次步道認養期自今年5月25日至2028年5月24日，為期2年，各認養單位未來將定期投入步道環境清潔、設施巡檢與簡易修繕，並協助即時回報步道狀況，同時推廣「Leave No Trace（LNT）無痕山林」理念，降低環境衝擊與山域風險。期盼能透過公民參與，大幅提升步道設施的維護效率、降低山友迷途風險，有效減輕山林環境的遊憩壓力。
林業保育署台中分署指出，大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，早於2024年至2025年間已參與步道認養合作。認養期間，各協力單位每年執行5至8場步道維護工作，包括淨山、危木移除、反光牌誌維護及手作步道修繕等，成果獲山友肯定，有效提升步道安全與遊憩品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。