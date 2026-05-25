手作越南斗笠吊飾 移民署長照講座邀新住民夫妻共學

移民署台中第一服務站日前舉辦家庭講座，除介紹長照2.0相關資源，並邀請越南新住民講師，分享自己適應台灣的心路歷程，還讓夫妻學員製作越南斗笠吊飾，提醒相互扶持。

移民署台中市第一服務站今天發布新聞稿表示，因應高齡化社會趨勢，服務站昨天舉辦家庭講座邀請台中市南屯區衛生所，介紹長照2.0相關制度與福利資源，包含長照服務內容、申請方式及常見照顧需求。

此外，會中並邀請來自越南的新住民文化講師阮芳誼，分享自己適應台灣的心路歷程，從一開始的語言不通，到現在可以分享家鄉文化，她也感謝丈夫與家人支持，讓她可以自在地在台灣學習。

阮芳誼也準備越南斗笠吊飾DIY體驗，從材料搭配到細節裝飾，都讓參與的夫妻學員討論後一同製作，完成作品後開心互相展示成果。阮芳誼表示，夫妻雙方是彼此避風港及保護傘，小小斗笠吊飾不只是裝飾品，也是蘊含文化意涵的溫暖祝福，可以時時提醒夫妻間應相互扶持。

移民署台中市第一服務站主任王驥表示，家庭教育講座不只是知識傳遞，更是情感與文化交流重要平台，希望透過多元課程安排，讓新住民在認識台灣制度與福利資源的同時，也能保有自身文化的特色與自信。