快訊

賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

手作越南斗笠吊飾 移民署長照講座邀新住民夫妻共學

中央社／ 台中25日電

移民署台中第一服務站日前舉辦家庭講座，除介紹長照2.0相關資源，並邀請越南新住民講師，分享自己適應台灣的心路歷程，還讓夫妻學員製作越南斗笠吊飾，提醒相互扶持。

移民署台中市第一服務站今天發布新聞稿表示，因應高齡化社會趨勢，服務站昨天舉辦家庭講座邀請台中市南屯區衛生所，介紹長照2.0相關制度與福利資源，包含長照服務內容、申請方式及常見照顧需求。

此外，會中並邀請來自越南的新住民文化講師阮芳誼，分享自己適應台灣的心路歷程，從一開始的語言不通，到現在可以分享家鄉文化，她也感謝丈夫與家人支持，讓她可以自在地在台灣學習。

阮芳誼也準備越南斗笠吊飾DIY體驗，從材料搭配到細節裝飾，都讓參與的夫妻學員討論後一同製作，完成作品後開心互相展示成果。阮芳誼表示，夫妻雙方是彼此避風港及保護傘，小小斗笠吊飾不只是裝飾品，也是蘊含文化意涵的溫暖祝福，可以時時提醒夫妻間應相互扶持。

移民署台中市第一服務站主任王驥表示，家庭教育講座不只是知識傳遞，更是情感與文化交流重要平台，希望透過多元課程安排，讓新住民在認識台灣制度與福利資源的同時，也能保有自身文化的特色與自信。

長照 移民署 越南

延伸閱讀

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

立陶宛女孩施蕾愛上原住民文化 在台灣找到另一個家

原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

兩廳院課程探索人際關係 「勸世三姊妹」成教案

相關新聞

棒球教練性侵案遭監院糾正 盧秀燕喊話重判、改革良民證制度

台中市松姓棒球教練性侵學童，監察院日前糾正該校與台中市教育局，認為校方未察覺該教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失。民眾黨市議員江和樹今反映家長氣憤難耐，要求教育局長下台。台中市長盧秀燕表示，她主張法院要重判，並應改革良民證制度，及學校用人須更謹慎。

「彰化GO購」大獎沒車沒房 頭獎改百萬現金縣府揭背後考量

彰化縣政府為振興地方經濟，今年再度推出「彰化GO購」消費抽獎活動，過去有抽電動車、青年住宅的高話題性獎項，今年最大獎祭出100萬元現金，民眾認為大獎縮水，縣府指出，今年有4500項獎項比去年多、總價值約1600萬元，過去抽中汽車的民眾不少傾向折現、轉賣，因此今年增加現金獎項，以符合民眾偏好。

枕木爛、棧道壞！南投九九峰步道將翻修 6月全線禁入封閉

南投草屯九九峰森林步道年久失修，沿線枕木階梯、棧道及護欄等步道設施老舊損壞，為確保遊客安全，並提升遊憩品質，林保署南投分署規畫全線步道整修，預定6月5日至11月5日進行施工，施工期間步道封閉，11月6日重新開放。

民間認養「谷關七雄」3熱門步道 公私合力降低山友迷途風險

林業及自然保育署台中分署今天和大里自然生態登山協會、台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行，共同舉辦「步道認養服務協議書簽署儀式」，簽署「谷關七雄」屋我尾山、東卯山及唐麻丹山等3條熱門步道的認養備忘錄（MOU），公私合力，匯聚民間山岳團體專業經驗與在地企業的永續資源，打造更安全、優質且永續的登山環境。

議員籲「台中有鈣讚」擴大納私小及未就學幼童 盧秀燕：聽到了

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度加碼納入私立國中小學生營養午餐免費，台中市今年2月推出「台中有鈣讚」政策，學童每周可兌領一瓶乳品，國民黨市議員李中呼籲市府應該擴大納入私立國小孩童與尚未就讀幼兒園的學齡前幼童。盧秀燕回覆說，市府會慎重盤點。

執法困境…無照扣車增 台中保管場塞爆

道路交通管理處罰條例修法新制於一月三十一日上路，針對無照駕駛採取當場吊扣牌照並移置保管車輛。但因現行制度未將此類車輛納入既有保管體系，導致車輛無處收容，台中公有保管場與警察駐地迅速塞爆，大量違規車輛暫放派出所與分駐所，排擠警備空間。警局指出，已規畫兩處場域因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。