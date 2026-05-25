議員籲「台中有鈣讚」擴大納私小及未就學幼童 盧秀燕：聽到了

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度加碼納入私立國中小學生營養午餐免費，台中市今年2月推出「台中有鈣讚」政策，學童每周可兌領一瓶乳品，國民黨市議員李中呼籲市府應該擴大納入私立國小孩童與尚未就讀幼兒園的學齡前幼童。盧秀燕回覆說，市府會慎重盤點。

台中市今年2月23日起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.7億元，每周提供一瓶鮮奶給全市約15.9萬名公立國小學童及約7.9萬名公私立幼兒園幼生，共24萬名孩童受惠。

台中市議會今天總質詢，市議員李中表示，肯定「台中有鈣讚」政策，但是尚未就讀幼兒園的學齡前幼童，或就讀私立國小、托嬰中心的孩童並未納入，多位藍綠議員建議應該加碼納入，總經費約2000多萬，補足最後一塊版圖。

盧秀燕表示，「我們聽到了」，市府會考量財源與執行能力，持續慎重盤點。