扣車不來領 警盼增逾期保管金

無照駕駛新制上路，卻成基層員警的噩夢。台中市取締案件快速增加，相關移置車輛卻因「即時領回」制度缺乏約束力，出現長時間滯留，甚至讓基層警方成為「免費保全」，基層警指現行規範設計不足，造成「壓力山大」怨聲載道。

交通警察大隊統計，今年一月至四月取締無照駕駛六千七百九十七件，其中「從未考領駕照」者達兩千八百六十五件，占百分之四十二點一五；「駕照遭吊扣或吊銷仍駕駛」兩千一百九十六件，占百分之三十二點三一；其餘為駕駛資格不符或越級駕駛等，共一千七百三十六件，占百分之二十五點五四。

以上數據顯示，大量不具合法駕駛資格者持續上路，成為交通安全風險來源，新制移置車輛的規定，也提高執法與後續處理難度。

警方指出，無照駕駛移置車輛依法屬可「即時領回」物件，與酒駕、毒駕案件不同。酒駕車輛須待違規人繳清罰鍰後方可領回，無照駕駛則無需繳清罰單，警方移置後，即可由親友領回，但領車意願完全取決於當事人。

實務上，警方完成移置後，立即聯繫違規人或其親友處理車輛，針對殘值不高的車輛，甚至得「軟硬兼施、好說歹說」才能把移置保管的車輛移出分局或派出所，常常出現聯繫無果或拒不領回情形，導致車輛長時間滯留，派出所周邊成免費停車場。

基層警察指出，取締無照駕駛有助於降低交通風險，但後續車輛處理缺乏配套制度支撐，造成基層莫大困擾，建議中央檢討即時領回規定，研議增加約束條款，增加逾期不領車的保管金，同時由地方擴充保管場域，才能降低第一線負擔並提升制度完整性。