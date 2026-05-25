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執法困境 無照扣車增 台中保管場塞爆

聯合報／ 記者余采瀅陳宏睿鄭國樑／連線報導
大量扣牌車暫放派出所、分駐所，有的無處可放，只能把違規車輛停在警備車格。圖／議員楊大鋐提供
大量扣牌車暫放派出所、分駐所，有的無處可放，只能把違規車輛停在警備車格。圖／議員楊大鋐提供

道路交通管理處罰條例修法新制於一月三十一日上路，針對無照駕駛採取當場吊扣牌照並移置保管車輛。但因現行制度未將此類車輛納入既有保管體系，導致車輛無處收容，台中公有保管場與警察駐地迅速塞爆，大量違規車輛暫放派出所與分駐所，排擠警備空間。警局指出，已規畫兩處場域因應。

台中市警察局交通警察大隊統計，今年一月至四月，全市取締無照駕駛六千七百九十七件，其中二月較前月增加三成。案件數快速增加，移置車輛同步暴增，基層負擔明顯加重。部分分局與派出所停車空間有限，只能將車輛停放於警備車格內，不符作業規定。

國民黨台中市議員陳文政表示，截至四月中旬，全市警察駐地已堆置四百五十九輛違規車輛，其中汽車八十九輛、機車三百七十輛。市區派出所原本警備車位吃緊，如今淪為違規車暫置空間，無視勤務需求。同黨議員楊大鋐指出，新制上路後，市府取締力道提升，卻未同步檢討保管量能與配套，壓力轉嫁到基層。

議員要求交通局盡速修訂相關自治規定，將無照駕駛移置車輛納入正式保管與收費機制，避免基層警力長期當免費保全。

台中市警局交通大隊表示，台中市現行的違規車輛移置保管及處理辦法，並不包含無照駕駛的違規移置，全市三個拖吊保管場不能擺放無照駕駛的違規車輛，目前僅能擺放在市警局管理的屯區保管場，已建議交通局修改相關辦法。

交大表示，無照駕駛被移置的車輛，是屬於可「即時領回」的車輛，不像酒駕、毒駕需繳清罰單才可以領回，因此在查獲無照違規的駕駛後，因為移置保管車位不足的狀況，會趕緊聯絡違規人的親友處理車輛。

台中市警察局長吳敬田表示，已規畫新增兩處保管場域，短期紓解車輛收容壓力；後續仍須配合制度調整，才能從根本改善問題。交通局表示，市府依道路交通管理處罰條例修訂相關辦法，將無照扣牌車納入移置保管範圍，並啟動修法程序，未來車輛遭扣後，車主須繳清保管費，方可領回車輛。

桃園市警察局交通警察大隊表示，新法自一月三十一日上路後，因加重罰則並採當場扣牌與移置保管，二至四月取締件數較新制前下降約兩成，顯示前期強化執法見成效。

警方指出，桃園目前設有四處公有拖吊保管場，汽車可容納七三八輛、機車一九七五輛，合計二七一三輛，因應新制需求已提前規畫，現階段運作正常，未出現車輛滿載或占用警察駐地情形。

警察 無照駕駛 台中市

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