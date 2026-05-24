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三媽首度合體迺逢甲！最強串燒店老闆迎駕盼商圈共榮

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中最強串燒店逢甲「激旨燒鳥」，今日凌晨迎來重量級的「神明客」。業者提供
台中最強串燒店逢甲「激旨燒鳥」，今日凌晨迎來重量級的「神明客」。業者提供

台中最強串燒店逢甲「激旨燒鳥」24日凌晨迎來了重量級的「神明客」！擁有300年歷史、被譽為「時尚媽祖」的苗栗後龍山邊媽祖，首度前往逢甲商圈，與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽「三媽合體」。

三媽隊伍先後抵達激旨燒鳥停駕賜福，老闆曾建榮面對神明大駕光臨，立刻率領眾員工誠心下跪膜拜，隨後更難掩激動情緒當場落淚。他直言：「除了庇佑生意興隆，更期盼整個逢甲商圈能共榮共好！」

根據活動規劃，三媽於昨晚6時30分自「清靈宮」徒步出發，展開首度前往逢甲觀光夜市「迺夜市」的行程。但因信徒參與太過踴躍，加上時值週末假期，當三媽在逢甲夜市合體時，整個文華路瞬間被滿滿人潮擠爆。

直到今日凌晨零點整，旱溪媽率先率隊抵達激旨燒鳥，甚至特別繞行整個店區一周之後才停駕，隨後大庄媽祖也接續停駕。最後，在全體員工齊聲歡呼「媽祖、媽祖，我愛你」的熱烈聲中，山邊媽祖也順利入內停駕。

曾建榮表示，當初一得知媽祖的巡行路線時就興奮不已，不僅在心中不斷祈禱媽祖到來，更特別在路口設置超大型帆布迎接聖駕。為了與隨行的香燈腳結善緣，他昨日中午自發性前往萬和宮，發送2000支涼扇與10箱礦泉水，展現夜市店家的熱情與虔誠。

曾建榮也提到，跪下祈福當下，心裡莫名其妙有所感應，也秒回想在逢甲創業至今16年，包括撐過疫情、不景氣等許多辛酸血歷程；到能迎來三尊媽祖蒞臨 ，感動不已；自己也跟山邊媽祈求，希望有天也能跟媽祖一樣，蓋一個屬於激旨燒鳥的家，不用繼續在外寄人籬下露宿街頭。

為了隆重迎駕，曾建榮除了準備鮮花素果、設立貢桌膜拜，更端出店內最豐盛的招牌創意串燒，包含豬肉糯米腸串燒、豬肉水果串燒、豬肉麻糬串燒以及各式蔬菜、海鮮串燒，最特別的還獻上全台唯一、日本直送的「負2度C生啤酒」作為供品。

這場深夜的宗教嘉年華，不僅讓正在享用宵夜的饕客們驚呼連連，紛紛舉起手機紀錄，甚至連在場的外國觀光客，也對台灣獨特的信仰文化感到驚奇，同樣拿起手機狂按快門、錄影留念。

激旨燒鳥店老闆曾建榮迎駕，衷心盼逢甲商圈共榮共好。業者提供
激旨燒鳥店老闆曾建榮迎駕，衷心盼逢甲商圈共榮共好。業者提供

媽祖 台中

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