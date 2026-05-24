清境民宿安檢爆漏洞遭監院糾正 南投縣府用2句話回應

南投縣政府多年來未曾主動公開清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業資訊，近幾年也未登記及陸續核准登記業者，且多數未納入安全檢查作業，導致消費者不了解安全資訊，遭監察院糾正。縣府表示，尊重監察院職權，將依法改善。

監察委員田秋堇、蔡崇義今透過新聞稿指出，縣府辦理「清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業」至今超過10年，而當地民宿多位於「山崩與地滑地質敏感區」，以及「大規模崩塌災害潛勢地區」，在強降雨或地震威脅下存在安全風險。

但南投縣政府歷年來不僅在「列管家數」與「安全檢查作業家數」之間存在落差，而且2022年以後查勘發現未登記及陸續核准登記業者，多數皆未納入安全檢查作業，明顯輕忽清境農場地區旅宿安全，核有缺失，監察院因此糾正縣府。

監委表示，基於維護公共安全及消費者知情權，監察院曾經多次函請南投縣政府，要求主動公開該安全檢查作業分級成果，卻遭到縣府多次回函拒絕，導致消費者對攸關其安全的訊息毫不知情，南投縣政府確有疏失。

對此，南投縣政府今表示，縣府尊重監察院的職權，將依照相關法令進行改善。