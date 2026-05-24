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中興新村「小白宮」斥資億元翻新 夜間點燈好美

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，國發會投入1億多元整修，並新增夜間建築照明。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，國發會投入1億多元整修，並新增夜間建築照明。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱；唯屋齡近70年老舊漏水，耐震強度也不足。國家發展委員會投入1億多元整修，再現當年風華，並新增夜間建築照明，預計下月6日重新啟用，晚間將有光雕秀。

中興會堂建於1959年，為台灣省政府遷至中興新村第2期工程，是省府集會、活動，甚至接待外賓的重要場域，泰王蒲美蓬就曾是座上賓；而其巴洛克式建築和純白色外觀主體，典雅吸睛，成為中興新村具代表性地標，有「小白宮」之稱。

但因中興會堂興建至今已67年，純白色外觀隨歲月牆面汙損，內部漏水、設施老舊，耐震強度也不足，國家發展委員會接管後規畫修復，但因該建物2011年登錄為歷史建築，整修須符合文化資產保存法規定，規畫設計及施工等作業繁雜。

國發會中興新村活化辦公室表示，為修復活化中興會堂，該會積極爭取並投入1億多元經費，內外部全面修繕，補強建物耐震能力，更新座椅及消防系統等設施，並新增導入夜間建築照明，入夜後展現光影線條之美，打造小白宮夜間觀光亮點。

中興會堂也將於6月6日（六）晚間舉行啟用儀式，當晚7時15分起會穿插3場光雕秀，每場5分鐘；另隔天（日）晚上同樣有3場光雕秀，演出時間分別為晚上7時、7時30分和8時。未來場地不會委外經營，將開放機關團體租借。

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，國發會投入1億多元整修，並新增夜間建築照明。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，國發會投入1億多元整修，並新增夜間建築照明。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影

中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影
中興新村中興會堂為巴洛克式建築，純白外觀典雅吸睛，有「小白宮」之稱。記者賴香珊／攝影

中興新村 蒲美蓬 南投

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