台中「龍井捷運機廠」用地噴漆變綠地？ 捷運局：是噴防塵抑制劑

台中市位於台灣大道與中興路口西側的台中捷運籃線的「龍井捷運機廠」用地曾被人掩埋大批批垃圾，有人發現原本的土方最近都噴上了綠色油漆？照片被貼上網後引起關注，還有人懷疑那是市府用噴漆方式綠化。不過，捷運工程局今已澄清表示，那是廢棄物清理前噴灑的「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆，能有效固結地表、防制施工期間揚塵，且對環境安全無害。

據了解，防塵抑制劑又稱抑塵劑、土壤穩定劑，是一種專門用來防止粉塵飛揚的化學藥劑。它通常由高分子聚合物、吸濕性物質或天然植物膠等成分製成，能與砂土顆粒結合，形成堅固的保護膜，有效改善空氣品質與環境衛生。

藥劑噴灑後能滲入土層，將微小的沙塵黏結成較大的團塊，增加重量，使風吹不動。表面固化：乾燥後，會在裸露的地表或物料表面形成一層具備彈性與抗風蝕的「防塵硬殼」或「保護膜」，阻斷揚塵來源。

例如營建與拆除工地有大面積的裸露黃土或土方暫存堆，在施工期間容易產生逸散性粉塵。相較於傳統的覆蓋防塵網或單純灑水，噴灑抑制劑不但不會被強風吹翻，還能大幅減少反覆灑水的人力成本。

台中市政府捷運工程局澄清表示，該機廠目前正進行廢棄物清理前置作業，該綠色物質是「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆，能有效固結地表、防制施工期間揚塵，且對環境安全無害。綠色僅是抑塵劑常見的辨識色，方便確認噴灑範圍及施工管理，並非為了「美化」或掩蓋廢棄物狀況，後續也將持續配合相關單位辦理清理及檢測作業，相關程序都將依法公開透明。

環保局說，現場廢棄物是縣市合併前遭非法棄置，目前土地尚未完成正式撥用，應由國有財產署台中分署負責後續清除。

台中捷運籃線的「龍井捷運機廠」用地最近呈現綠色，捷運工程局澄清表示，目前正進行廢棄物清理前置作業，該綠色物質是「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆。圖／取自「Threads」aries0703

台中捷運籃線的「龍井捷運機廠」用地最近呈現綠色，捷運工程局澄清表示，目前正進行廢棄物清理前置作業，該綠色物質是「環保無毒防塵抑制劑」而非油漆。圖／取自「Threads」aries0703