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台中果菜公司冷鏈配銷中心二期完工 提升保鮮期

中央社／ 台中24日電

台中果菜運銷公司今天舉行冷鏈配銷中心二期工程完工剪綵典禮，未來農產品從進貨、分級包裝到出貨，都能維持在最佳低溫環境，有效延長蔬果保鮮期、降低耗損，穩定供需價格。

台中果菜運銷公司今天歡慶遷場30週年，台中市政府與果菜公司並同步宣布「冷鏈配銷中心二期工程」完工，由台中市政府副秘書長張大春代表出席剪綵典禮，國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪也出席儀式。

台中市農業局說明，台中果菜批發市場近年每年交易量高達16萬至18萬公噸，屬於法定一等批發市場。過去30年來，因應時代變遷不斷轉型升級，近期在市府與中央的大力協助下，陸續完成質譜儀設備設置、拍賣系統數位化、停車場建置管理、交通安全動線優化、電力備援穩定，以及關鍵的冷鏈系統建置。

為推動市場硬體全面升級，滿足承銷人對於低溫冷藏的需求，中央、市府與台中果菜公司投入總計逾新台幣3.1億元經費，自民國109年起辦理「冷鏈配銷中心」兩階段工程。

農業局表示，新落成的第2階段「冷鏈配銷改善計畫」經費共計1億6500萬元，由中央補助8250萬元、市府補助4600萬元、果菜公司自籌3650萬元，打造160坪低溫處理供貨區及427坪低溫截切分級包裝場，並同步增設農藥殘留檢驗中心。

在冷鏈配銷中心二期工程落成後，農業局指出，台中果菜市場可望逐步完善「全冷鏈物流」系統，未來農產品從進貨、分級包裝到出貨，皆能維持在最佳低溫環境，有效延長蔬果保鮮期、降低耗損，穩定市場供需與價格。此外，市場也將持續在拍賣前嚴格把關，確保各項農產品都符合安全標準，讓市民吃得安心、吃得健康。

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