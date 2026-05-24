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南投市景「綠美橋」9月大翻修 市民票選換色更名

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市綠美橋復早年橋體為紅色，2019年縣府翻修考量結合周邊地景並友善生態，換新裝才變成淺藍色。本報資料照
南投市綠美橋復早年橋體為紅色，2019年縣府翻修考量結合周邊地景並友善生態，換新裝才變成淺藍色。本報資料照

南投市綠美橋橫跨貓羅溪，為多目標鋼拱造型景觀吊橋，是極具代表性的市景地標之一。為提高其橋梁安全性，公所向中央爭取7500萬元修繕補強結構並優化橋面，預計9月將施工翻修，公所近期開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。

綠美橋於1997年耗資逾9000萬元興建，而其橫跨貓羅溪，總長280公尺，限機車、自行車及行人，降低機慢車與行人通行軍功橋與車爭道風險，成為東山、軍功里居民騎車及學生步行前往市區的慣行橋梁，早年紅色橋體搶眼也成市景地標。

2019年，縣府翻修綠美橋，考量結合周邊地景，並友善生態降低顏色衝突性，紅色橋體換新裝，改變為淺藍色，不少人當時認為破壞市民共同記憶；2020年11月更檢出鋼索鏽蝕、鋼牙滑脫等遭列危橋，一度封橋禁行，交通不便惹民怨。

為降低對地方交通衝擊，縣府委託辦理專業監測橋體結構，經確認比對橋梁載重及橋面變化，安全無虞，以載重限制20公噸，相當於50位行人及50輛機車同時於橋上，有條件開放通行；公所近年持續向中央爭取經費修繕，盼提升安全性。

公所表示，今年獲准7500萬元經費規畫綠美橋修繕工程，將全面強化橋體，維修老舊受損的鋼構、鋼索、鋼牙等，補強結構耐震度，同步優化橋面及人行空間串聯河岸步道，改善排水和景觀照明更新，預計9月就會動工大翻修。

此外，為重塑南投市門戶地標，並讓修繕完成的綠美橋更貼近民意，公所也啟動綠美橋選色計畫，開放票選要恢復早年經典紅或維持現行生態藍，同時徵詢是否贊成綠美橋更名，市民可透過新上線「南投市事通」APP進行網路投票表達意見。

南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照
南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照

南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照
南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照

南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照
南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照

南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照
南投市綠美橋預計9月將施工大翻修，公所開放市民票選橋體外觀顏色及是否更名。本報資料照

南投市綠美橋復早年橋體為紅色，2019年縣府翻修考量結合周邊地景並友善生態，換新裝才變成淺藍色。本報資料照
南投市綠美橋復早年橋體為紅色，2019年縣府翻修考量結合周邊地景並友善生態，換新裝才變成淺藍色。本報資料照

南投 行人 橋梁

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