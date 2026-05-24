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鰻魚供過於求價跌 彰化區漁會推「鰻意粽」搶攻端午商機

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化區漁會趁端午節前夕推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影
彰化區漁會趁端午節前夕推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影

國內活鰻今年產地價格下跌明顯，彰化區漁會趁端午節前夕推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。彰化區漁會總幹事陳威谷指出，到去年以前漁會販售的蒲燒鰻價格逐年攀升，一度達到高點，但今年開始因鰻魚外銷狀況不佳，加上供給增加，價格明顯下滑。

陳威谷指出，過去鰻苗每尾最高可達200元，今年價格則出現歷年低點，僅剩10元以下；鰻苗在新冠疫情之後捕獲量大幅增加，但國內鰻魚外銷受阻，中國近年養殖量龐大、價格較低，不少日方買家轉向採購成本更低的中國鰻魚，預估國內鰻魚過剩情況明年將更明顯。

彰化區漁會近期推出的台式蒲燒「鰻意粽」，採用品質最好的蒲燒鰻，搭配圓糯米炊飯，並結合大安農會豬肉、新社香菇、林園赤尾青蝦皮及菜脯等食材，從原料挑選到製程皆嚴格把關。

彰化漁會表示，鰻魚富含優質蛋白質及維生素A、D、E，以及鋅、鈣、鐵等營養成分，被視為能補充體力的高營養食物，傳統古早味肉粽與蒲燒鰻結合後形成創新口味，主打多層次風味與節慶特色，也希望提升鰻魚消費動能。即日起至5月31日止推出早鳥優惠，原售價每盒950元，早鳥價900元。

彰化區漁會趁端午節前夕推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影
彰化區漁會趁端午節前夕推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影

鰻魚 買氣

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